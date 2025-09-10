E oficial! Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Câți ani de pușcărie a primit pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI

Bihor a pronunțat miercuri o sentință care a stârnit interesul opiniei publice. , fiul omului de afaceri Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne și alte fapte informatice. Alături de el, trei polițiști bihoreni care l-au sprijinit au primit și ei pedepse privative de libertate, toate cu executare, potrivit .

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel în termen de 10 zile, însă reprezintă un nou episod într-un lung șir de scandaluri judiciare care l-au vizat pe fiul magnatului din industria alimentară.

Cazul lui Victor Micula scoate în evidență nu doar derapajele unui tânăr obișnuit cu luxul și influența, ci și vulnerabilitățile din interiorul sistemului, unde anumiți polițiști au ajuns să încalce legea pentru a favoriza o persoană cu putere financiară. Sentința de miercuri arată o încercare de a restabili echilibrul, însă, rămâne de văzut dacă decizia va fi definitivă.

Cuprins:

Cum a început ancheta împotriva lui Victor Micula

Ce condamnări mai are Victor Micula

Ce pedepse au primit cei trei polițiști care l-au ajutat pe Victor Micula

Decizia poate fi atacată

Totul a pornit în urma unei sesizări făcute de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Bihor, care au descoperit că tânărul milionar avea acces, în mod ilegal, la datele interne ale Poliției. Ulterior, ancheta a scos la iveală un tablou complex, în care mai mulți polițiști au devenit complici, oferindu-i lui Micula nu doar informații secrete, ci și ocazia să se implice personal în acțiuni operative.

De exemplu, polițista Camelia E. i-ar fi permis lui Micula să consulte direct baza de date a MAI. În același timp, agenții Alin Claudiu Z. și Claudiu-Mihai R. ar fi închis ochii la abaterile acestuia, iertându-l inclusiv atunci când a intrat cu o mașină de lux pe pietonala din Oradea, unde a pus în pericol siguranța trecătorilor.

Un caz aparte este cel al polițistului Ovidiu V., acuzat că l-a lăsat pe tânăr să participe la o acțiune oficială de prindere a unui interlop, costumat în polițist, cu vestă și cagulă. Micula ar fi participat chiar la percheziții și audieri, însă procesul în care era vizat acest episod a fost clasat, ca urmare a prescripției.

Ce condamnări mai are Victor Micula

În ceea ce îl privește pe Victor Micula, instanța a decis achitarea pentru o parte dintre acuzații, instigare la acces ilegal la sistem informatic și instigare la divulgare de informații secrete, deoarece faptele erau prescrise. Totuși, a fost găsit vinovat pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic.

Pedeapsa a fost contopită cu o condamnare anterioară, pronunțată în mai 2024 de Curtea de Apel Oradea, când Micula primise 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare pentru un dosar în care era acuzat de 18 infracțiuni legate de regimul armelor și munițiilor și 13 infracțiuni de instigare la fals în înscrisuri.

În acel dosar, tânărul a fost acuzat că, în timpul unei curse ilegale de mașini, a tras cu o pușcă semiautomată pe un pod din Oradea și că a cumpărat, prin intermediul unor interpuși, mai multe arme și sute de cartușe, în valoare de circa 40.000 de euro.

Prin urmare, judecătorii au decis anularea suspendării, iar acum Victor Micula va trebui să execute efectiv 3 ani și o lună de închisoare, plus interzicerea unor drepturi civile pentru o perioadă de 2 ani.

Ce pedepse au primit cei trei polițiști care l-au ajutat pe Victor Micula

Cei trei polițiști care l-au ajutat au primit următoarele pedepse:

Camelia E. – 2 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistem informatic; i s-a interzis să mai lucreze în Poliția Română timp de 2 ani.

– 2 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistem informatic; i s-a interzis să mai lucreze în Poliția Română timp de 2 ani. Alin Claudiu Z. – 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu; aceeași interdicție de 2 ani privind funcțiile publice.

– 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu; aceeași interdicție de 2 ani privind funcțiile publice. Claudiu-Mihai R. – 3 ani închisoare cu executare pentru abuz în serviciu; interdicție similară.

În plus, toți cei patru inculpați au fost obligați să plătească statului cheltuieli judiciare cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei fiecare.

Decizia poate fi atacată

Hotărârea Tribunalului Bihor este doar o primă etapă. Dosarul va ajunge la Curtea de Apel Oradea în cazul în care inculpații sau procurorii vor declara apel. Până la o decizie definitivă, sentința nu va fi pusă în aplicare, însă speța marchează unul dintre cele mai complexe dosare de corupție și abuz de funcție în care a fost implicat fiul unui magnat din România.