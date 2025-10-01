B1 Inregistrari!
Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro

Ana Maria
01 oct. 2025, 14:37
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine poate beneficia de e-vouchere
  2. Ce tehnologii pot fi achiziționate prin e-vouchere
  3. Cum se face înscrierea în programul „Tech-Assist”

De la 1 octombrie, părinții și tutorii copiilor cu dizabilități pot depune cereri pentru a primi e-vouchere în valoare de 7.900 de euro. Proiectul „Tech-Assist” are ca obiectiv creșterea incluziunii sociale și sprijinirea independenței copiilor, prin finanțarea achiziției de echipamente asistive și de acces.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a subliniat importanța acestui program pentru familiile aflate în dificultate:

„Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilităţi. De la 1 octombrie începe preînscrierea pentru e-voucherele din proiectul „Tech-Assist”. Este o şansă reală pentru mii de copii să fie mai independenţi şi pentru părinţi să ştie că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informaţi şi să aplicaţi, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie”, a scris ministrul, pe Facebook.

Cine poate beneficia de e-vouchere

Potrivit Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), pot aplica:

  • copiii cu dizabilități care au domiciliul sau reședința în România,

  • minorii care dețin un certificat valabil de încadrare în grad de handicap,

  • cei reprezentați legal de părinți sau tutori,

  • copiii care nu au primit finanțare publică pentru același tip de echipament în ultimul an.

Ce tehnologii pot fi achiziționate prin e-vouchere

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilităţi prin acordarea de e-vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii asistive şi de acces”, a anunțat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA).

Suma de 7.900 de euro poate fi folosită pentru a cumpăra dispozitive care să îmbunătățească autonomia și calitatea vieții:

  • scaune rulante și cadre de mers,

  • orteze, proteze și aparate auditive,

  • cititoare de ecran sau alte echipamente tehnologice de sprijin.

Cum se face înscrierea în programul „Tech-Assist”

Procesul de obținere a voucherului are mai multe etape și începe cu o preînscriere online, potrivit Click!. Autoritățile recomandă părinților să consulte detaliile oficiale și să completeze cererea cât mai repede, pentru ca fiecare copil eligibil să beneficieze de ajutorul financiar.

