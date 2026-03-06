B1 Inregistrari!
Adevărul despre pâinea din supermarket. Dr. Vlad Ciurea spune care este singura variantă sănătoasă: „Restul sunt niște pufoșenii"

Adevărul despre pâinea din supermarket. Dr. Vlad Ciurea spune care este singura variantă sănătoasă: „Restul sunt niște pufoșenii”

Ana Beatrice
06 mart. 2026, 12:29
Adevărul despre pâinea din supermarket. Dr. Vlad Ciurea spune care este singura variantă sănătoasă: „Restul sunt niște pufoșenii”
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce tip de pâine spun specialiștii că ar trebui să alegem
  2. Care este, de fapt, diferența dintre pâinea albă și pâinea neagră

Alimentația are un impact major asupra stării noastre de sănătate. Totuși, de multe ori ajungem să consumăm alimente care nu sunt cele mai bune pentru organism. Printre produsele despre care se discută frecvent se numără și pâinea.

De-a lungul timpului, aceasta a fost considerată de multe persoane un aliment pe care ar fi bine să îl evite. Cu toate acestea, specialiștii spun că nu toate tipurile de pâine sunt la fel și că unele pot fi chiar benefice.

Ce tip de pâine spun specialiștii că ar trebui să alegem

Pâinea este un aliment de bază care se regăsește aproape în fiecare casă din România. Chiar dacă este consumată zilnic de foarte multe persoane, specialiștii atrag atenția asupra tipului de pâine pe care îl alegem. Ei spun că pâinea cumpărată din supermarket, mai ales cea albă, nu este cea mai sănătoasă variantă. De multe ori, aceste produse conțin zahăr, amelioratori sau alți aditivi. Consumul lor frecvent nu aduce beneficii organismului și poate afecta sănătatea.

Mulți nutriționiști recomandă prepararea pâinii acasă, deoarece astfel pot fi controlate ingredientele folosite. Totuși, în practică, cei mai mulți oameni aleg să cumpere pâine din comerț. De cele mai multe ori, varianta preferată este pâinea albă, pufoasă. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția că acest obicei nu este unul sănătos.

„Singura pâine de mâncat, în cantități mici, este pâinea neagră. Aceea este pâine. Restul sunt niște pufoșenii. În rest, nu mai mănânc pâine. Pâinea alba, pâinea pufoasa, este o mare greșeală. Ea are amelioratori, are zahăr și nu aduce niciun beneficiu creierului, ba chiar il obosește” a precizat Vlad Ciurea, notează cancan.ro.

Care este, de fapt, diferența dintre pâinea albă și pâinea neagră

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat care sunt diferențele importante dintre cele două tipuri de pâine. Potrivit acestuia, pâinea neagră este o alegere mai bună pentru organism, deoarece conține fibre și nutrienți esențiali care susțin digestia și ajută la menținerea unui echilibru în alimentație. Aceste fibre contribuie la o digestie mai lentă și la o eliberare treptată a energiei în organism. În același timp, pâinea neagră nu provoacă acele creșteri bruște ale glicemiei care pot obosi atât creierul, cât și pancreasul.

În schimb, pâinea albă este considerată mai puțin benefică pentru sănătate. Vlad Ciurea atrage atenția că, de multe ori, aceasta conține amelioratori și zaharuri adăugate pentru a-i oferi textura pufoasă și aspectul atractiv. Aceste ingrediente pot avea efecte negative asupra organismului atunci când sunt consumate frecvent.

