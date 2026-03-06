Alimentația are un impact major asupra stării noastre de . Totuși, de multe ori ajungem să consumăm alimente care nu sunt cele mai bune pentru organism. Printre produsele despre care se discută frecvent se numără și pâinea.

De-a lungul timpului, aceasta a fost considerată de multe persoane un aliment pe care ar fi bine să îl evite. Cu toate acestea, specialiștii spun că nu toate tipurile de pâine sunt la fel și că unele pot fi chiar benefice.

Ce tip de pâine spun specialiștii că ar trebui să alegem

Pâinea este un aliment de bază care se regăsește aproape în fiecare casă din România. Chiar dacă este consumată zilnic de foarte multe persoane, specialiștii atrag atenția asupra tipului de pâine pe care îl alegem. Ei spun că pâinea cumpărată din , mai ales cea albă, nu este cea mai sănătoasă variantă. De multe ori, aceste produse conțin zahăr, amelioratori sau alți aditivi. Consumul lor frecvent nu aduce beneficii organismului și poate afecta sănătatea.

Mulți nutriționiști recomandă prepararea pâinii acasă, deoarece astfel pot fi controlate ingredientele folosite. Totuși, în practică, cei mai mulți oameni aleg să cumpere pâine din comerț. De cele mai multe ori, varianta preferată este pâinea albă, pufoasă. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția că acest obicei nu este unul sănătos.

„Singura pâine de mâncat, în cantități mici, este pâinea neagră. Aceea este pâine. Restul sunt niște pufoșenii. În rest, nu mai mănânc pâine. Pâinea alba, pâinea pufoasa, este o mare greșeală. Ea are amelioratori, are zahăr și nu aduce niciun beneficiu creierului, ba chiar il obosește” a precizat , notează cancan.ro.