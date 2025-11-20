B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Elevii români cară zilnic ghiozdane de până la 10 kilograme. Medicii trag un semnal de alarmă

B1.ro
20 nov. 2025, 19:09
Sursă foto: Freepik/ @pvproductions
Cuprins
  3. Cât costă celebrele ghiozdane de tip troler
  4. Ce i-ar ajuta cu adevărat pe elevii cu ghiozdane grele

Când spunem că școala provoacă greutăți copiilor, nu mai este doar o glumă. Elevii au de cărat, zi de zi, ghiozdane de până la 10 kilograme, deși legea prevede ca greutatea genților să nu depășească 10% din cea a copilului care o cară. Părinții fac sacrificii pentru a preveni posibile probleme de sănătate cauzate de ghiozdane, fie conducându-i până la sala de clasă, fie prin investirea în ghiozdane cu roți. 

Cât costă celebrele ghiozdane de tip troler

Greutatea ghiozdanelor se reflectă, de multe ori, în problemele de postură ale elevilor. Cei mici nu au de ales, așa că își cară fără să comenteze gențile grele, voluminoase, oricât de lung ar fi drumul între casă și școală.

„Putem să avem dificultăţi legate de postura copilului, de modificări la nivelul umerilor. Un umăr mai sus, un umăr mai jos. De asemenea, acest ghiozdan trebuie purtat pe doi umeri, foarte bine fixat de regiunea toracală. Cărţile grele, mari, se aşează în spate, apropiate de regiunea toracală, iar cele mici le punem către în faţă”, a explicat Elena Căciulan, fizioterapeut, pentru Observator News.

Unii părinți încearcă să ușureze, la propriu, problema, cumpărându-le copiilor ghiozdane de tip troler. Însă, genul acesta de rucsace pot costa și cu 150 de lei mai mult decât cele normale, bani pe care nu toate familiile își permit să îi cheltuie. Un astfel de ghiozdan va ușura, ce-i drept, povara de pe umerii celor mici, dar nu o va rezolva complet.

„Dacă este foarte greu ştiţi ce face copilul? O rotaţie a trunchiului şi îl va trage după el. Este un ghiozdan care de foarte multe ori a fost recomandat, acel mâner trebuie să fie ţinut lângă bazin. Este o regulă de bază. Şi să nu uităm că, dacă are clasa la etajul 1 sau 2, va fi imposibil să îl ridice şi să îl tragă pe scări”, a mai spus Elena Căciulan, fizioterapeut.

Ce i-ar ajuta cu adevărat pe elevii cu ghiozdane grele

Adevărate soluții ar trebui să vină din partea școlilor. Ceea ce i-ar ajuta cu adevărat pe elevi sunt acele dulapuri pe care le vedem în filme, pe holurile școlilor, și în care, cei mici și-ar putea lăsa cărțile și caietele de care nu au nevoie pentru a-și face lecțiile. În multe unități de învățământ lipsesc cu desăvârșire, în altele sunt prea puține. Digitalizarea, alternativă modernă, nici nu poate intra încă în discuții având în vedere cât de greu avansează lucrurile în țară.

În prezent, doar una din 10 școli din România dispune de spații în care elevii să își poată depozita cărțile, caietele și alte rechizite. O problemă pe care nu o au elevii din Statele Unite, Canada, Marea Britanie sau Olanda, unde fiecare are propriul lui dulăpior.

