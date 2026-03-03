Cei 28 de elevi blocați în Dubai din cauza războiului din regiune vor primi absențe în catalog deoarece sunt într-o excursie privată și de luni trebuiau să fie la școală.

Absențe pentru elevii blocați în Dubai

Inspectorul școlar general al ISJ Vrancea, Livia Marcu, a declarat că elevii au plecat în Dubai nu cu școlile lor, ci cu un centru Cambridge din Vrancea, având acordul părinților. În Vrancea a fost vacanță săptămâna trecută, dar de luni au reînceput școlile, așa că acești elevi vor primi absențe pentru că lipsesc.

„De astăzi (n. red – luni) ei ar fi trebuit să revină la cursuri. Având în vedere situația lor, ei primesc absențe, desigur părinții vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absențe”, a afirmat Livia Marcu, potrivit

Ce spune o profesoară care-i însoțește pe elevi în Dubai

Oana Nedelcu, una dintre profesoarele care au dus elevii vrânceni în Dubai, că excursia a fost în scop educațional și că „siguranța lor rămâne prioritatea numărul unu”.

„Am ales Dubai pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru.

Ne-am concentrat pe latura educațională: am avut ghizi la toate obiectivele, am studiat cum funcționează infrastructura lor smart și am analizat standardele lor de ospitalitate. Chiar dacă orașul este „artificial”, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană. Este o lecție pe care nicio sală de curs nu o poate preda la fel de bine. Ne-am dorit ca acești copii să vadă cu ochii lor ce înseamnă inovația, să se poată pregăti mai bine pentru lumea în care vor lucra și trăi”, a explicat profesoara Oana Nedelcu, într-un interviu pentru publicația locală