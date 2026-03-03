B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Elevii blocați în Dubai vor primi absențe. Ce spune Inspectoratul Școlar Județean

Elevii blocați în Dubai vor primi absențe. Ce spune Inspectoratul Școlar Județean

Traian Avarvarei
03 mart. 2026, 08:40
Elevii blocați în Dubai vor primi absențe. Ce spune Inspectoratul Școlar Județean
Turiști în Dubai. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Absențe pentru elevii blocați în Dubai
  2. Ce spune o profesoară care-i însoțește pe elevi în Dubai

Cei 28 de elevi blocați în Dubai din cauza războiului din regiune vor primi absențe în catalog deoarece sunt într-o excursie privată și de luni trebuiau să fie la școală.

Absențe pentru elevii blocați în Dubai

Inspectorul școlar general al ISJ Vrancea, Livia Marcu, a declarat că elevii au plecat în Dubai nu cu școlile lor, ci cu un centru Cambridge din Vrancea, având acordul părinților. În Vrancea a fost vacanță săptămâna trecută, dar de luni au reînceput școlile, așa că acești elevi vor primi absențe pentru că lipsesc.

„De astăzi (n. red – luni) ei ar fi trebuit să revină la cursuri. Având în vedere situația lor, ei primesc absențe, desigur părinții vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absențe”, a afirmat Livia Marcu, potrivit ziare.com.

Ce spune o profesoară care-i însoțește pe elevi în Dubai

Oana Nedelcu, una dintre profesoarele care au dus elevii vrânceni în Dubai, a declarat că excursia a fost în scop educațional și că „siguranța lor rămâne prioritatea numărul unu”.

„Am ales Dubai pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru.

Ne-am concentrat pe latura educațională: am avut ghizi la toate obiectivele, am studiat cum funcționează infrastructura lor smart și am analizat standardele lor de ospitalitate. Chiar dacă orașul este „artificial”, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană. Este o lecție pe care nicio sală de curs nu o poate preda la fel de bine. Ne-am dorit ca acești copii să vadă cu ochii lor ce înseamnă inovația, să se poată pregăti mai bine pentru lumea în care vor lucra și trăi”, a explicat profesoara Oana Nedelcu, într-un interviu pentru publicația locală Vrancea24.

Tags:
Citește și...
Mesajul elevilor blocați în Dubai: „Excursia a fost peste așteptările noastre”
Eveniment
Mesajul elevilor blocați în Dubai: „Excursia a fost peste așteptările noastre”
318 români, repatriați cu zboruri speciale TAROM din Orientul Mijlociu. Anunțul de ultim moment făcut de ministrul de Externe
Eveniment
318 români, repatriați cu zboruri speciale TAROM din Orientul Mijlociu. Anunțul de ultim moment făcut de ministrul de Externe
Ce spune profesoara care i-a dus pe elevii din Vrancea în Dubai: Ne-am concentrat pe latura educațională. Nu am făcut plajă, nici shopping
Eveniment
Ce spune profesoara care i-a dus pe elevii din Vrancea în Dubai: Ne-am concentrat pe latura educațională. Nu am făcut plajă, nici shopping
Atac cu drone asupra ambasadei SUA din Riad. Donald Trump avertizează: „Veţi afla în curând”
Eveniment
Atac cu drone asupra ambasadei SUA din Riad. Donald Trump avertizează: „Veţi afla în curând”
Cum combatem analfabetismul funcțional: Trei rutine simple pentru părinți și profesori
Eveniment
Cum combatem analfabetismul funcțional: Trei rutine simple pentru părinți și profesori
Senatul schimbă regulile privind concediul medical. Cine este exceptat de la neplata primei zile
Eveniment
Senatul schimbă regulile privind concediul medical. Cine este exceptat de la neplata primei zile
Sistemul de garanție-returnare se extinde în 2028 cu alte trei produse pentru a crește reciclarea
Eveniment
Sistemul de garanție-returnare se extinde în 2028 cu alte trei produse pentru a crește reciclarea
Bătaie la sala de păcănele. Un bărbat a fost arestat de poliție
Eveniment
Bătaie la sala de păcănele. Un bărbat a fost arestat de poliție
Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)
Eveniment
Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)
De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict
Eveniment
De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict
Ultima oră
09:53 - 3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor
09:49 - Noi controverse privind starea de sănătate a lui Trump. Semnul vizibil de pe gâtul președintelui SUA, care a generat îngrijorări (FOTO)
09:48 - Eugen Cristea crede că pisica primită în dar e reîncarnarea soției: „Are ochii ei”. Fenomenele paranormale din casa actorului
09:19 - Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte
09:08 - Mesajul elevilor blocați în Dubai: „Excursia a fost peste așteptările noastre”
08:59 - Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea. Nu mai poate reveni în țară: „Suntem blocați”
08:38 - 318 români, repatriați cu zboruri speciale TAROM din Orientul Mijlociu. Anunțul de ultim moment făcut de ministrul de Externe
08:17 - Ce spune profesoara care i-a dus pe elevii din Vrancea în Dubai: Ne-am concentrat pe latura educațională. Nu am făcut plajă, nici shopping
08:00 - Mark Carney, în Australia. Mineralele critice și apărarea, în centrul discuțiilor
07:30 - Atac cu drone asupra ambasadei SUA din Riad. Donald Trump avertizează: „Veţi afla în curând”