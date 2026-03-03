B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
03 mart. 2026, 08:17
Dubai. Sursa foto: Hepta - Face to Face / ImageStockArt/face to face
Cuprins
  1. Profesoară: Ne-am concentrat pe latura educațională
  2. Profesoară: Siguranța copiilor rămâne prioritatea numărul 1
  3. Elevii în Dubai sunt din clasele V–XI

Una dintre profesoarele care au dus elevii vrânceni în Dubai insistă că excursia a fost în scop educațional. „Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru”, a precizat profesoara Oana Nedelcu.

Profesoară: Ne-am concentrat pe latura educațională

„Am ales Dubai pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru.

Ne-am concentrat pe latura educațională: am avut ghizi la toate obiectivele, am studiat cum funcționează infrastructura lor smart și am analizat standardele lor de ospitalitate. Chiar dacă orașul este „artificial”, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană. Este o lecție pe care nicio sală de curs nu o poate preda la fel de bine. Ne-am dorit ca acești copii să vadă cu ochii lor ce înseamnă inovația, să se poată pregăti mai bine pentru lumea în care vor lucra și trăi”, a explicat profesoara Oana Nedelcu, într-un interviu pentru publicația locală Vrancea24.

Profesoară: Siguranța copiilor rămâne prioritatea numărul 1

Aceasta a spus că după ce au aflat de închiderea spațiului aerian, au mers cu copiii la loc sigur, în hotel, și au contactat Consulatul General al României la Dubai: „Siguranța lor rămâne prioritatea numărul unu. (…) Menținem comunicarea constantă cu părinții și autoritățile române”.

„Elevii sunt liniștiți și bine îngrijiți. Pentru a-i menține ocupați și calmi, organizăm activități recreative și educative exclusiv în hotel”, a mai afirmat Oana Nedelcu.

Profesoara a mai declarat că marea provocare acum e „gestionarea incertitudinii”: „Această experiență le oferă copiilor lecții despre răbdare, adaptabilitate și responsabilitate în situații neprevăzute, cum să rămână uniți și să funcționeze ca o echipă”.

Oana Nedelcu a afirmat pe final că ei sunt pregătiți pentru prelungirea șederii, dacă e cazul, „având toate resursele necesare în hotel pentru confortul și siguranța grupului”.

Elevii în Dubai sunt din clasele V–XI

Elevii blocați în Dubai sunt din clasele V–XI, scrie publicația locală Actualitatea Vrânceană. Ei au plecat pe 22 februarie și trebuiau să revină în România chiar sâmbătă, ziua în care a început războiul.

Excursia este organizată de un centru privat de limbă engleză din Focșani și nu are legătură cu școlile din județ.

