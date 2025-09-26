Școala a reînceput deja de aproape trei săptămâni, dar elevii încă nu primesc laptele, cornul și mărul. De vină, ca de obicei, din ministere. Guvernul abia acum a deblocat programul și a crescut ușor sumele, dat fiind că anterior și Taxa pe Valoare Adăugată (TVA).

Când vor primi din nou elevii gustarea la școală

Elevii vor primi gustările, că de mâncare nu poate fi vorba, abia din luna octombrie. Implementarea programului mai durează și pentru că în unele județe licitațiile abia de acum vor fi organizate. Laptele, cornul și mărul vor ajunge la aproape două milioane de preşcolari şi elevi ai învăţământului primar şi gimnazial.

Banii pentru program vin de la Uniunea Europeană, dar nu banii au fost cauza întârzierilor, ci faptul că programul a avut nevoie de mai multe avize de la ministere, care au întârziat.

Programul e mult așteptat. În zonele defavorizate, mulți copii se duc la școală tocmai pentru că primesc aceste porții acolo. Specialiștii au remarcat faptul că abandonul școlar s-a mai diminuat în zonele sărace, după implementarea acestui proiect.

În comuna Ivănești, din județul Vaslui, 300 de copii așteaptă fructele, laptele și cornul de la școală. „Mulți pleacă flămânzi dimineața, până la unu, două”, a spus un localnic, pentru

Simona Simion, directorul Școlii Gimnaziale Ivănești: „Din păcate, procedurile au întârziat în acest an. Sperăm cât mai curând copiii să beneficieze de aceste pachețele”.

Și producătorii locali abia așteaptă implementarea programului Cornul și laptele.

„E un sprijin şi pentru producători, chiar dacă direct este pentru elevi, dar indirect să sprijinim şi producătorii români şi producţia internă”, a remarcat Viorel Morărescu, dr. inginer director în cadrul MADR.

Deocamdată, doar câteva zeci de mii de elevi primesc laptele, cornul și mărul. Norocoșii sunt dintr-un sector al Capitalei și din câteva judeţe din ţară.

Câți bani se alocă în plus pentru programul Cornul si laptele

Dat fiind că TVA-ul e mai mare, Guvernul a decis majorarea sumelor alocate. Astfel, pentru mere se vor aloca 80 de bani în loc de 70, pentru lapte un leu şi 18 bani în loc de un leu şi 11 bani, iar pentru corn – 76 de bani, în loc de 65 de bani, explică

Faţă de anul şcolar precedent, bugetul alocat programului e mai mare cu aproape 5%.

„Banii ăştia, aproape 90 de milioane de euro pe an vor intra în circuitul economic-comercial şi de producţie. Noi îi întoarcem către Guvern prin TVA. Era 9%, ne-a mai dat 2%, noi întoarcem prin TVA 11%. Statul nu a pierdut nimic, din contră – a câştigat”, a declarat Dorin Cojocaru, preşedintele Asociaţiei producătorilor de lapte, pentru Observator News.

Viorel Morărescu, dr. inginer director în cadrul MADR, a afirmat la rândul său că în jur de 40-50% dintre merele pe care le primesc elevii sunt, de fapt, de import: „Dar sper ca de anul acesta procentul să crească în favoarea României, în aşa fel încât să avem produsele noastre care să ajungă către copii”.

Cât despre programul „Masă sănătoasă”, acesta trebuie implementat în peste 1.400 de unități de învățământ. Fondurile au fost deja aprobate, dar primarii nu au reușit să încheie contracte cu furnizorii. Prin urmare, și de această dată elevii mai au de așteptat până să primească mâncarea.