Elibereaza-ti fisa medicala pentru permis, cat ai spune „sofer”!

Nu-i asa ca timpul pare deseori insuficient pentru toate activitatile pe care iti doresti sa le faci? Insa atunci cand vine vorba de fisa medicala pentru permis, timpul este, categoric, de partea ta. Toate etapele obtinerii acestui document sunt acum extrem de clare si rapide.

Nu va mai trebui sa pierzi ore si zile intregi asteptand la usile cabinetelor medicale, acumuland oboseala si nervi. Fluxul informational este bine pus la punct, iar personalul te va intampina cu calm si profesionalism. Esti pregatit pentru experienta mult asteptata de sofer? Iata cat de simpli sunt pasii pe care ii ai de parcurs!

Stabileste o programare la clinica preferata

Fisa medicala permis este actul care iti va da oficial startul spre cursa obtinerii permisului de sofer. Fara rezultatele valide inscrise pe aceasta, nu vei putea continua pe acest drum. Dupa stabilirea datei la care va trebui sa te prezinti pentru consultatiile de rigoare, urmeaza sa incepi pregatirea dosarului pe care il vei inmana personalului de la receptia clinicii.

Daca iti trece cumva prin minte un gand razlet ce iti tulbura linistea, crezand ca iar va trebui sa te invoiesti cateva ore bune de la sef sau sa iti iei o zi libera, ei bine, stai linistit! Toate controalele medicale se vor desfasura in aceeasi clinica, in interval de aproximativ o ora. Da, ai citit bine! Vei obtine fisa auto cat ai spune „sofer”!

Pregateste dosarul pentru a obtine fisa medicala pentru permis

In ziua cea mare, la ora stabilita, vino increzator la receptia clinicii cu documentele pregatite pentru a fi verificate de catre personalul medical. Dosarul tau trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele acte:

Buletinul sau Cartea de identitate;

Fisa de scolarizare, daca este cazul;

Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze daca figurezi cu boli cronice;

In cazul in care suferi de diabet de tip I, vei avea nevoie si de scrisoarea medicala eliberata de medicul diabetolog, in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si recomandarea de a fi apt pentru a conduce;

Daca porti ochelari de vedere, nu uita sa ii aduci cu tine. Vei avea nevoie de ei la consultul oftalmologic.

Esti gata de „maratonul fulger” al consultatiilor de specialitate?

Acum ca totul a decurs fara probleme si nu ai omis cumva sa pui vreun act la dosar, vei fi condus spre cabinetele medicale unde va urma sa fii consultat. Specialitatile pe care le vei vizita nu trebuie sa te nelinisteasca, deoarece nu se vor folosi ace si nu se vor recolta probe de sange. Asa ca, daca faci parte dintre cei cu frica de doctor, relaxeaza-te, de data asta scapi usor! Iata ce examene medicale va trebui sa treci pentru fisa medicala pentru permis!

Oftalmologie;

ORL;

Ortopedie;

Medicina interna;

Neurologie;

Psihiatrie;

Pneumologie (doar pentru grupa 2 – conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E);

Aviz psihologic (pentru scolarizarea auto).

Te-au declarat APT? Felicitari, tocmai ai obtinut fisa medicala pentru permis!

Daca rezultatele investigatiilor te declara apt pentru a conduce, felicitari, ai rezolvat cu fisa! E bine sa stii ca aceasta are valabilitate de 1 an de la data inregistrarii si o poti utiliza pe intreg teritoriul tarii. Iata cum, in mai putin de o ora, ai plecat invingator de la clinica! Chiar e usor sa obtii fisa medicala permis acum, nu-i asa?