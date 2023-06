Emilia Șercan, acuzații grave în dosarul Kompromat: (In)justiția din România protejează infractorii / E o chestiune extrem de gravă când Poliția, în loc să-i apere pe cetățeni, devine agresorul și abuzatorul lor (VIDEO)

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a explicat vineri, într-o intervenție pentru B1 TV, cum i-a fost violată viața privată pentru a fi intimidată să nu-și mai facă datoria, cum a mai primit o lovitură de la Poliția Română, care ar fi trebuit s-o apere, și cum tot , în loc să-i identifice și să-i aducă în fața instanței. O încrengătură în care un pușcăriaș, Cristian Rizea, politicieni, polițiști, procurori și familia unui patron de presă, Marcel Păcuraru, și-au dat mâna pentru a intimida un jurnalist care a dezvăluit numeroase cazuri, toate dovedite, de plagiat în rândul politicienilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Șercan: E o chestiune extrem de gravă când Poliția devine agresorul și abuzatorul cetățenilor

Emilia Șercan a explicat cum i-a fost violată viața privată, iar Poliția Română, în loc să o apere și să ajute la identificarea vinovaților, mai mult rău i-a făcut.

„Mie-mi sunt furate niște fotografii, încă nu au fost stabilite circumstanțele în care mi s-au furat. El nu erau în telefon, erau într-un computer vechi, în fine… Nu s-a stabilit cine le-a furat și circumstanțele în care ele au fost furate. Aceste fotografii mi-au fost trimise de o persoană care a dat peste ele, am făcut captura respectivă de ecran cu mesajul primir și fotografiile, pe care le-am dat Poliției reclamând furtul pozelor.

Apoi captura și fotografiile sunt publicate pe site-ul lui Cristian Rizea o dată pe 17 februarie. Eu reușesc ștergerea lor cu ajutorul unui ONG din SUA la începutul lunii mai, apoi ele sunt iar publicate, deși era de notorietate că eu am reclamat pozele furate, că am denunțat scurgerea probei din Poliție că am acuzat Poliția Română.

Site-ul lui Rizea le repostează pe 20 iunie 2022 și site-ul realitatea din moldova, .net, care aparține familiei Păcuraru (Alexandra și Cosmin Păcuraru, copiii lui Marcel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS – n.r.). Și acest site publică. (…) Acele poze mi-au fost furate, au fost publicate de două ori pe două site-uri diferite, e o certitudine. Amplificarea pozelor a fost făcută apoi de zeci de site-uri – e o certitudine.

Deci avem de-a face cu violarea vieții private, mai multe acte materiale, cum ar spune injustiția din România, dar injustiția din România nu reușește să stabilească cine se face vinovat de comiterea acestor fapte. (…)

E o chestiune extrem de gravă când Poliția, în loc să-i apere pe cetățeni, devine agresorul și abuzatorul cetățenilor”, a declarat jurnalista, pentru B1 TV.

Rizea, de altfel, s-a și lăudat pe Facebook și la Realitatea PLUS: „Eu am publicat în exclusivitate pozele, prin publicarea pozelor l-am salvat pe premierul Ciucă și am îngropat-o definitiv pe Emilia Șercan”.

Cristian Rizea, condamnat deja într-un alt dosar, a stat vreme bună în Republica Moldova. În tot acest timp, autoritățile române n-au catadicsit să-l ceară, el fiind adus înapoi în țară după ce a fost expulzat de moldoveni pe acuzații extrem de grave.

De ce s-a întâmplat asta, a explicat tot Șercan: „Statul român nu și l-a dorit pe Rizea aici. Găștile care l-au protejat pe Rizea și cei care se tem de ce știe Rizea nu și-l doresc pe Rizea în România, cu atât mai mult cu cât e implicat și-în această chestiune de kompromat la adersa mea, despre care întreabă organizațiile internaționale”.

Șercan a depus plângeri penale. Procurorii încearcă să-i scape pe vinovați

Jurnalista a explicat și ce demersuri a făcut la Parchet și cum tot încearcă procurorii de atunci să închidă dosarele.

„Eu am făcut plângere penală împotriva lui Cristian Rizea și împotriva celor care dețin unul dintre site-urile care au contribuit la campania de kompromat de acum un an și 4 luni împotrva me,a deținute de Alexandra Păcuraru, Cosmin Păcuraru și de firmele lor.

O informație scursă din Poliție și care ajunge la Rizea, bineînțeles prin intermediari care sigur au legătură cu politica din România. Acești intermediari i-au furnizat lui Rizea acea captură de ecran, probă într-un dosar penal investigat la Secția de Investigații Criminale din Poliția Română. Această probă e publicată de Rizea, după care se încearcă mușamalizarea scurgerii din Poliție și această mușamalizare face ca acea captură de ecran, acea probă să fie încărcată la 2 ore după ce am discutat cu ministrul Bode și am reclamat faptul că la Poliție s-a scurs o probă dintr-un dosar penal, lucru care constituie la rândul său faptă penală.

Eu am primit asistență de la un ONG din SUA care a reușit să blocheze site-ul lui Rizea până când acesta a accept să șteagră într-un final articolul cu pozele respective și cu acea captură scursă din Poliție. Anul trecut, pe 19 mai, am dat un interviu Sorinei Matei în care am spus că am reușit, cu ajutorul acelui ONG, să șetrg pozele, iar a doua zi dimineață, la 10 ore de la interviu, pozele au fost republicate.

Deci se vede intenția. Au fost din nou publicate pe site-ul lui Rizea dar și pe un site care aparține, domeniul și administrarea, famileii Păcuraru, fraților Păcuraru prin companii diferite. Informațiile astea sunt constatările făcute de un ONG specializat în cyber crime din Suedia, care a făcut un raport de expertiză criminalistică la solicitarea mea și acest raport a fost depus la Poliție, la Parchet, dar ce să vezi? În acest dosar se încearcă… cel mai probabil s-a încercat clasarea lui.

Foarte rapid au fost audiați cei doi. La unul audierea e consemnată în trei sferturi de pagină, la celălalt în jumătate de pagină.

Și mai grav, și asta arată complicitatea autorităților, injustiției din România cum am scris în postarea mea, că s-a făcut tot posibilul ca eu, prin avocat să nu particip la audiere. Aveam cerere de prezentare aprobată din ianuarie. Audierea s-a făcut în luna mai. Avocatul meu și eu personal n-am fost înștiințați, fapt care ar trebui să ducă la nulitatea acestor declarații și ele să fie reluate și să fie reaudiate aceste persoane, respectându-se dreptul meu de a le adresa întrebări prin intermeidul avocatului meu, adică să se respecte procedura penală și drepturile pe care le am în calitate de persoană vătămată. Nu se întâmplă lucrul acesta.

Injustiția din România protejează și și abuzează victima”, a declarat Emilia Șercan.

Aceasta a explicat apoi cum reușește condamnatul Rizea să beneficieze de protecția injustiției din România chiar și acum, când e după gratii: „Am făcut solicitare pentru audierea lui în trei dosare care au legătură cu el. Într-unul nu mi s-a răspuns nimic, într-un alt dosar mi s-a răspuns că audierea lui e prorogată, adică amânată până se va stabili proprietarul unui site, site-ul prin care s-a încercat mușamalizarea scurgerii acelei probe din Poliție. Deci nu există nicio legătură… Poți să-l audiezi că poate știe Rizea ceva, dar procurorul a spus ”nu, prorogăm”. În al treilea dosar mi s-a spus că audierea lui Rizea nu prezintă utilitate pentru cercetarea penală, adică în dosarul în care eu îl acuz pe Rizea”.

Șercan a mai precizat că al doilea răspuns a fost primit chiar în mandatul lui Alex Florin Florența, noul șef la Parchetului General.