B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Epilarea definitivă cu laser – Soluția modernă pentru o piele mereu netedă și catifelată

Epilarea definitivă cu laser – Soluția modernă pentru o piele mereu netedă și catifelată

B1.ro
22 sept. 2025, 17:01
Epilarea definitivă cu laser - Soluția modernă pentru o piele mereu netedă și catifelată
Sursa foto: moaclinic.ro
Cuprins
  1. Cum funcționează epilarea definitivă cu laser?
  2. Beneficiile epilării definitive

Îndepărtarea părului nedorit a devenit mai simplă și mai eficientă datorită epilării definitive cu laser. Această metodă modernă nu doar că oferă rezultate de durată, dar este și sigură, rapidă și confortabilă. Pe măsură ce tehnologia a evoluat, procedura a devenit potrivită pentru diverse tipuri de piele și păr, oferind soluții personalizate fiecărui pacient. Citește acest articol și descoperă beneficiile epilării definitive cu laser.

Cum funcționează epilarea definitivă cu laser?

Epilarea cu laser acționează prin emiterea unui fascicul de lumină care este absorbit de pigmentul din foliculul de păr. Această energie distruge foliculul, inhibând creșterea părului. Procedura este eficientă pe multiple zone ale corpului: față, axile, brațe, picioare, zona inghinală și multe altele.

Avantajele acestui mecanism includ:

  • Rapiditate: Zonele mici pot fi tratate în câteva minute, iar zonele mai mari în sesiuni scurte și eficiente.
  • Rezultate de durată: După mai multe ședințe, creșterea părului este semnificativ redusă.

Beneficiile epilării definitive

  1. Piele netedă și fină – fără fire crescute sub piele sau iritații provocate de epilarea cu ceară sau lama de ras.
  2. Economisirea timpului – nu mai este nevoie de epilări frecvente sau întreținere zilnică.
  3. Siguranță și confort – procedura este minim invazivă, cu disconfort redus și fără perioadă de recuperare.
  4. Rezultate personalizate – tratamentele sunt adaptate tipului de piele și densității părului fiecărei persoane.

Zonele tratabile cu epilarea cu laser

  • Față: sprâncene, bărbie, mustață
  • Brațe și axile
  • Picioare și coapse
  • Zona inghinală și interfesier
  • Spate și abdomen

Fiecare zonă are propriile caracteristici și este necesar să fie tratată cu atenție pentru rezultate optime.

Ce să aștepți înainte, în timpul și după procedură

  • Înainte de tratament: Evită expunerea la soare, smulgerea firelor cu ceară sau penseta, și rasul cu lama în ziua procedurii.
  • În timpul tratamentului: Tehnicienii calificați aplică laserul direct pe piele. Senzația poate fi de ușoară căldură sau furnicături.
  • După procedură: Pielea poate fi ușor roșie sau sensibilă câteva ore. Este recomandat să folosești cremă calmantă și să eviți expunerea la soare imediat după tratament.

MOA Clinic – expertul în epilare definitivă

La MOA Clinic, epilarea definitivă se realizează cu echipamente de ultimă generație, precum laserul Splendor X, care combină două lungimi de undă, Alexandrite (755 nm) și Nd:YAG (1064 nm), pentru a trata eficient diferite tipuri de piele și fire de păr. Echipa clinicii este formată din specialiști cu experiență în dermatologie și estetică medicală, asigurând tratamente sigure și rezultate naturale.

Pentru epilare definitiva la Bucuresti, MOA Clinic poate fi alegerea perfectă. Iată de ce:

 

  • Consultație personalizată pentru a stabili cea mai bună strategie de tratament.
  • Proceduri sigure, minim invazive, cu confort maxim pentru pacient.
  • Rezultate vizibile și de durată, adaptate fiecărei persoane.
  • Mediu modern și echipamente de top, pentru o experiență profesională și plăcută.

În concluzie

Epilarea definitivă cu laser este soluția ideală pentru cei care doresc să scape de grija părului nedorit și să obțină o piele netedă, fără compromisuri. Alegând MOA Clinic, beneficiezi de expertiză, tehnologie avansată și tratamente personalizate, care transformă experiența epilării într-o procedură sigură, eficientă și confortabilă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
„Schema Oana Cuzino” face ravagii. Cum au fost păcăliți mii de pensionari cu produse „miraculoase” de către niște escroci
Eveniment
„Schema Oana Cuzino” face ravagii. Cum au fost păcăliți mii de pensionari cu produse „miraculoase” de către niște escroci
Datele banale care sunt folosite de hackeri pentru fraude și furt de identitate. Avertismentul DNSC
Eveniment
Datele banale care sunt folosite de hackeri pentru fraude și furt de identitate. Avertismentul DNSC
O tânără a zburat 3.800 de kilometri doar pentru a-și cumpăra un desert din Cluj-Napoca. Despre ce este vorba
Eveniment
O tânără a zburat 3.800 de kilometri doar pentru a-și cumpăra un desert din Cluj-Napoca. Despre ce este vorba
Mihaela Bilic explică de ce tot mai mulți oameni au intoleranța la gluten. Ce produse ar trebui, de fapt, evitate în astfel de cazuri
Eveniment
Mihaela Bilic explică de ce tot mai mulți oameni au intoleranța la gluten. Ce produse ar trebui, de fapt, evitate în astfel de cazuri
Un român dat în urmărire internațională a fost arestat în Italia. Detaliul care i-a ajutat pe polițiști să-l prindă după trei ani de căutări  
Eveniment
Un român dat în urmărire internațională a fost arestat în Italia. Detaliul care i-a ajutat pe polițiști să-l prindă după trei ani de căutări  
Greșeala pe care o faci zilnic la masă! De ce NU trebuie să bei apă când mănânci
Eveniment
Greșeala pe care o faci zilnic la masă! De ce NU trebuie să bei apă când mănânci
Secretul gospodinelor din China pentru haine moi și parfumate fără balsam chimic. Află despre ce este vorba
Eveniment
Secretul gospodinelor din China pentru haine moi și parfumate fără balsam chimic. Află despre ce este vorba
„Un proiect unic”. Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!” (FOTO)
Eveniment
„Un proiect unic”. Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!” (FOTO)
Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
Eveniment
Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
Eveniment
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
Ultima oră
19:58 - Din ianuarie 2026, mii de carduri bancare vor fi dezactivate. Ce trebuie să știe clienții acestor bănci
19:55 - Regele Charles, răspuns ferm în privința reîntoarcerii lui Harry în familia regală. Ce i-ar fi spus fiului său
19:35 - Femeie ucisă de un urs brun în timp ce culegea fructe de pădure / Salvatorii îngroziți au găsit la locul tragediei doar cizmele și găleata mestecată
19:32 - „Schema Oana Cuzino” face ravagii. Cum au fost păcăliți mii de pensionari cu produse „miraculoase” de către niște escroci
19:30 - Avertismentul Maiei Sandu înaintea alegerilor din Moldova. Pericolul pe care îl prezintă Rusia pentru regiune
19:13 - Cum a slăbit 17 kg, în doar 3 luni, o celebră prezentatoare TV din România. Nu o mai recunoști acum: „Mă simt bine” (FOTO)
18:45 - Smiley a luat pe toată lumea prin surprindere cu ținuta sa. Cum s-a îmbrăcat celebrul artist la nunta unui prieten
18:43 - Regele Charles s-a săturat de aroganța prințului William. Suveranul își dorește reconcilierea cu mezinul familiei
18:30 - Datele banale care sunt folosite de hackeri pentru fraude și furt de identitate. Avertismentul DNSC
18:26 - Scene de gherilă urbană la Milano: Protestatari pro-Palestina au luat cu asalt Gara Centrală / Polițiștii atacați cu fumigene (VIDEO)