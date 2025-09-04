Esports World Cup 2025: Magnus Carlsen a câștigat ediția inaugurală a campionatului de șah

Arabia Saudită a găzduit a doua ediție a Cupei Mondiale la sporturi electronice. Cu ocazia acestei ediții, printre competiții a fost inclusă și cea de șah, câștigător fiind marele maestru internațional Magnus Carlsen. Norvegianul în vârstă de 34 de ani a plecat acasă cu 250.000 de dolari, din fondul de premiere de 70.000.000 de dolari.

Unii au contestat includerea „sportului minții” în categoria , însă organizatorii au argumentat că șahul este jucat online de milioane de pasionați, considerând că proba de la Cupa Mondială a reprezentat un „nou punct de referință” pentru acest joc, la 139 de ani de la încoronarea primului campion mondial de șah.

Un număr important de mari maeștri au participat la competiția online din Arabia Saudită, care a avut o fază de grupe, urmată de Play-off. La start s-au aflat următorii jucători: Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Ian Nepomniachtchi, Arjun Erigalsi, Jan-Krysztof Duda, Nodirbek Abdusattorov, Vladislav Artemiev, Maxime Vachier-Lagrave, Alireza Firouzja, Fabiano Carauna, Andrey Esipenko, Wei Yi, Nihal Sarin, Javokhir Sindarov, Anish Giri și Levon Aronian.

Campionul, stăpân pe sine pe toată durata finalei

În ultimul act, Carlsen (Team Liquid) l-a învins pe Alireza Firouzja (Team Falcons), care s-a ales cu un cec de 190.000 de dolari. Carlsen a fost în formă în primul set, obținând o victorie și două remize, ceea ce a dus scorul la 3-1 și i-a asigurat un avantaj solid. Fiind nevoit să revină în setul al doilea, Firouzja a răspuns impresionant, profitând de o greșeală a oponentului, care a pierdut turnul după 50 de mutări. A fost singura victorie a lui Firouzja în serie.

Vizibil nemulțumit, Carlsen a replicat imediat în a doua partidă, pedepsindu-l pe Firouzja cu un joc precis și calculat. Firouzja părea sub presiune, consumând mult mai mult timp decât Magnus pe ceas. Diferența dintre cei doi a devenit și mai evidentă odată cu afișarea ritmului cardiac al jucătorilor pe ecran. Carlsen a rămas calm și stăpân pe sine pe tot parcursul finalei.

O gafă a lui Firouzja în a treia partidă a dus scorul la 2-1, cu Magnus la un singur punct de victorie. O deschidere slabă din partea lui Firouzja a fost sancționată de Carlsen, care l-a învins în cele din urmă pe marele maestru francez în doar două seturi.

Pe locul 3 s-a clasat Hikaru Nakamura (premiu de 145.000 de dolari), urmat de Arjun Erigalsi (115.000 de dolari).

„Un spectacol cum nu s-a mai văzut”

Magnus Carlsen s-a retras un timp din competițiile majore de șah, spunând că va reveni numai atunci când federația internațională va accepta relaxarea codului vestimentar, ceea ce s-a și întâmplat. Norvegianul părăsise Campionatul Mondial de Șah Rapid și Blitz din New York, unde își apăra titlul, după ce i s-a spus că nu poate continua să joace purtând blugi.

„A fost un spectacol uimitor, ceva ce nu am mai văzut până acum. Sper cu adevărat că acesta va fi un element important din viitorul șahului. Poate data viitoare vom avea o scenă și mai mare”, a spus Carlsen după ce a ridicat trofeul EWC placat cu aur.

S-au putut pune și pe câștigătorul competiției de șah de la Esports World Cup. La ediția din acest an au asistat vedete precum Cristiano Ronaldo, Lando Norris, Gerard Piqué, Ronaldo Nazário, Kaká, Alisha Lehmann sau Nick Kyrgios. De altfel, portughezul Ronaldo, care evoluează chiar în Arabia Saudită, la Al Nassr, a fost cel care a adus pe scenă trofeul acordat echipei de pe primul loc după cele șapte săptămâni de competiție, Team Falcons.

A fost ediția în care s-au doborât mai multe recorduri, printre care și cel de urmăritori online simultani: peste 3.000.000. Au fost 750.000.000 de spectatori în total, victoria lui Gen.G Esports în turneul de League of Legends fiind urmărită de 7.980.000 de pasionați. Riadul a fost vizitat de 300.000 de turiști internaționali între 4 iulie și 24 august, cu 7,4% mai mulți față de aceeași perioadă din 2024.