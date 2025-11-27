Este gata a opta unitate de învățământ construită de la zero, în Sectorul 6! Cum arată și ce condiții oferă noua grădiniță „Constantin Brâncuși” (GALERIE FOTO)

O nouă grădiniță a fost terminată în Sectorul 6. Grădinița „Constantin Brâncuși” a fost construită de la zero, iar înscrierile se vor putea face din martie 2026.

Cea mai nouă grădiniță din Sectorul 6

Cea mai recentă unitate de învățământ finalizată, Grădinița „Constantin Brâncuși”, este o clădire cu demisol, parter, două etaje și terasă, situată pe Aleea Danaide nr. 1. Are o capacitate de 100 de copii, împărțiți în patru grupe.

Grădinița dispune de patru săli de grupă de 107 metri pătrați, cu dublă funcționalitate (somn și joacă / activități), iar fiecare are grup sanitar propriu. De asemenea, există sală de mese, zonă de vestiare, un cabinet medical și un izolator, dar și loc de joacă la exterior și spații verzi amenajate.

Clădirea este la standarde nZEB, are panouri fotovoltaice și panouri solare, care vor asigura curentul electric, căldura și apa caldă.

Valoarea lucrărilor și a dotărilor este de 18,9 milioane de lei, din care aproape 14,6 milioane de lei sunt obținuți din fonduri europene nerambursabile.

„Nu departe de aici, în acest cartier, construim o creșă. Deci, în acest mandat, investițiile în educație au fost cu adevărat semnificative, n-au avut precedent din 1989 până astăzi. Aproape jumătate din totalul unităților de învățământ din Sectorul 6 (33 din 70) sunt reabilitate, consolidate sau construcții noi, la cele mai înalte standarde de calitate. Nu sunt doar sigure, spațioase, luminoase, ci au și un design deosebit, astfel încât copiii să vină cu drag. Iar investițiile vor continua.

Cea mai mare provocare pe care o avem, când vorbim despre construcția de noi unități de învățământ, nu e nici capacitatea administrativă, nici fondurile, ci e de a găsi teren. Pentru că, din păcate, aceste terenuri au fost deja achiziționate de către privați. Dar vom continua să identificăm și să achiziționăm terenuri.

E extrem de important ca, atunci când apar noi dezvoltări imobiliare, acestea să conțină deja din proiect facilități pentru învățământ. Spre exemplu, dacă dezvoltatorul face peste 500 de apartamente, să construiască și o grădiniță. Dacă face peste 2.000 – 2.500 de apartamente, să construiască și o școală.”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Când va fi deschisă grădinița

Grădinița „Constantin Brâncuși” este una dintre cele mai frumoase din țară. Are pereți pictați manual, cu citate motivaționale, mobilier de calitate, în nuanțe vesele. Va fi acreditată pentru a putea primi și grupe de nivel antepreșcolar. Va funcționa, astfel, ca grădiniță / creșă cu program prelungit, de la 7.30 la 17.30. Copiii beneficiază de trei mese pe zi și de program de somn.

Acum se mai așteaptă obținerea autorizațiilor DSP-DSV, obținerea avizului ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), aprobarea planului de școlarizare de către ISMB și bugetarea posturilor personalului.

Înscrierile pentru copii se vor face în martie 2026.

11 clădiri destinate educației, ridicate de la zero

are unele dintre cele mai moderne, mai frumoase și mai sigure unități de învățământ din țară. Pe lângă cele 22 de școli și grădinițe consolidate și reabilitate în ultimii cinci ani, alte 11 clădiri sunt ridicate din temelii și îmbogățesc rețeaua de învățământ. Este vorba despre: o creșă, două grădinițe și patru corpuri de școală care sunt deja ocupate de copii. Mai avem o a treia grădiniță, cea din Cartierul ANL Brâncuși, care a fost finalizată acum și urmează să fie dată în folosință, dar și două creșe și un corp de școală care sunt în lucru, în stadii avansate.

Toate aceste 11 clădiri construite de la zero au costat 255 de milioane de lei, din care 104,5 milioane de lei sunt bani nerambursabili, atrași din fonduri europene.