Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene

17 nov. 2025, 09:00
Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene
Ciprian Ciucu Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Transformările din Sectorul 6 au ridicat standardele infrastructurii școlare la nivelul unor orașe europene. Într-o perioadă de numai cinci ani, de când primăria este condusă de Ciprian Ciucu, administrația locală a finalizat sau a început lucrări la 33 de școli, licee și grădinițe, o performanță rar întâlnită în București.

Dintre acestea, 22 de unități au fost consolidate și reabilitate complet, beneficiind de modernizări care includ termoizolare, instalarea unor sisteme eficiente energetic, modernizarea sălilor de clasă și a laboratoarelor. În paralel, 11 clădiri noi au fost construite de la zero, proiectate în logica noilor standarde de educație: spații ample, materiale durabile, iluminat natural și facilități adaptate elevilor de toate vârstele.

Un domeniu ignorat timp de decenii, cel al creșelor, a fost reactivat cu investiții concrete. O creșă nouă este deja funcțională, iar alte două sunt în curs de execuție, după o pauză istorică de 46 de ani în care nu s-a construit nicio astfel de unitate în sector.

În paralel cu lucrările de infrastructură, administrația a derulat un program amplu de dotări, finanțat în mare parte din fonduri europene. Toate unitățile de învățământ au primit mobilier nou, echipamente digitale, materiale didactice și sportive — o completare esențială pentru modernizarea procesului educațional.

Prin amploarea și coerența investițiilor, Sectorul 6 se poziționează astăzi drept un pol al educației moderne în București, arătând cum poate arăta o administrație care tratează școala ca prioritate reală.

Material promovat de PNL București

