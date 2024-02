Este normal să lucrezi într-un minister dacă ai firmă de consultanță pe profilul respectiv? Laurențiu Gîdei (PSD): Legea, la momentul acesta, cred că permite, dar nu e normal, nici moral (VIDEO)

Firma deținută de un consilier superior de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a reușit să încheie contracte de consultanță de aproape 715.000 de euro (3,55 milioane de lei), cu mai multe primării, în săptămâna ordonanței austerității, dezvăluie

Deputatul PSD, Laurențiu Gîdei, a fost prezent în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, unde a comentat acest subiect.

“Într-adevăr, e dincolo de orice înțelegere și moral. Știți foarte bine cum s-a întâmplat, bănui eu că s-a întâmplat în felul următor.

Știind despre măsurile de normalizare a cheltuielilor banilor și în administrația locală, probabil acest domn a avut o pleiadă de primari cu care a încercat să fenteze acest act normativ, astfel încât să încheie aceste contracte până actul normativ să intre în vigoare.

Aici nu vorbim de șpăgi, pentru că procurorii nu au spus nimic de șpăgi. Au spus de contracte, o sumă foarte mare, foarte multe contracte încheiate într-o zi. Acum fac o paranteză, domnul ăsta era în concediu în ziua respectivă sau lucra part time pentru firma respectivă?

Îmi pun o întrebare, dacă a putut prin firma domniei sale să încheie atât de multe contracte, mă gândesc, își mai făcea treaba pentru care lua bani de la stat sau lucra în același timp în biroul ministerului pentru firma domniei sale?

Adică lucrurile nu sunt de lucrare. Așteptăm în continuare procurorii să se pronunțe, să vedem dacă există și corupție, mai mult decât aroganța asta pe care a înfăptuit-o acest domn.”

Deputatul PSD a fost întrebat dacă e normal să lucrezi într-un minister dacă ai firmă de consultanță pe profilul respectiv.

“Legea, la momentul ăsta, cred că permite, dar nu este normal, nu este moral, pentru că normal că tu în acel minister lucrezi cu informații. Știi foarte bine ce urmează să se publice și poți să influențezi anumite proiecte pe viitor pentru clienții pe care îi ai tu. Deci, clar nu este normal și acest lucru nu mai trebuie să se întâmple.

Ministrul Câciu a spus că se impune o schimbare a legii, astfel încât acest lucru să nu mai poată fi posibil.

Până acum nu am avut un astfel de caz în care să vedem așa o astfel de avalanșă de contracte mari, bănoase, de consultanță. Până la urmă sunt curios ce prevăd acele contracte de consultanță, pentru că dacă vorbim de proiecte europene, care într-adevăr vor produce plus valoare în comunitățile care au încheiat contracte, până la urmă, dacă a încheiat contract de 100.000 EUR și va aduce comunității respective investiții de 10-20 de milioane de euro, până la urmă e un plus.

Am spus că a mers mai departe, dar dacă cumva aceste contracte vor aduce zeci de milioane în comunitățile respective, până la urmă să știți că e un progres.

Clar este că tuturor ne rămâne în minte și ne rezonează o sumă foarte mare, pe care un funcționar al statului a reușit să o încheie, să o semneze într-un timp foarte rapid, atunci când nu se impunea acest lucru.”