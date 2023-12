Eurostat: România, ţara cu cel mai mare procent de proprietari de locuinţe din UE, în 2022

În 2022, cel mai ridicat procent de proprietari de locuinţe s-a înregistrat în România, 94,8% din populaţie trăia într-o locuinţă proprietate personală, potrivit .

În UE, în 2022, 69% din populație locuia într-o gospodărie pe care o deține, în timp ce restul de 31% locuia în chirie. Cea mai mare pondere a proprietății a fost observată în România (95% din populație locuia într-o gospodărie pe care o deține ca proprietate), Slovacia (93%), Croația (91%) și Ungaria (90%).

În toate țările UE, cu excepția Germaniei, deținerea era mai frecventă. În Germania, închirierea a fost ceva mai obișnuită, 53% din populație fiind chiriași. Au urmat Austria (49%) și Danemarca (40%).

Mărimea spaţiului de locuit poate fi măsurată ca numărul mediu de camere per persoană: existau în medie anul trecut 1,6 camere per persoană în UE. În rândul statelor membre UE, cel mai mare număr se înregistra în Malta (2,3 camere per persoană), Luxemburg (2,2 camere per persoană), Belgia, Irlanda şi Ţările de Jos (toate cu 2,1 camere per persoană), la polul opus fiind Polonia, România şi Slovacia (toate cu 1,1 camere per persoană), Letonia şi Croaţia (ambele cu 1,2 camere per persoană).

Condiţiile de locuit de măsoară în mai multe moduri. Unul este dacă oamenii locuiesc în locuinţe aglomerate. În 2022, în UE 16,8% din populaţie locuia în astfel de locuinţe, faţă de un nivel de 19,1% în 2010. Cea mai ridicată rată de aglomerare se înregistra anul trecut în Letonia (41,7%), România (40,5%) şi Bulgaria (36,2%), iar cea mai scăzută în Cipru (2,2%), Malta (2,8%) şi Ţările de Jos (2,9%).