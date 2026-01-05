Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani

Eva Schloss, supraviețuitoare a lagărului Auschwitz și luptătoare pentru educația despre , a încetat din viață la Londra, la vârsta de 96 de ani. Povestea ei de supraviețuire și curaj continuă să inspire generații întregi.

O viață dedicată luptei împotriva urii

Eva Schloss a fost co-fondatoare și președintă onorifică a Fundației Anne Frank UK, unde a promovat educația privind Holocaustul și lupta împotriva intoleranței, scrie Adevărul.

Familia sa a transmis că simte „marea tristețe” după pierderea „mamei, bunicii și străbunicii noastre dragi”. Jewish News a omagiat-o ca pe „o femeie remarcabilă, supraviețuitoare a Auschwitz, educatoare devotată și neobosită în munca sa pentru amintire, înțelegere și pace”.

Copilărie marcată de război

Eva s-a născut în Austria, 1929. Familia sa a fugit mai întâi în Belgia, apoi în Olanda, stabilindu-se vizavi de casa Annei Frank din Amsterdam. Cele două fete, de aceeași vârstă, se jucau împreună până când familiile lor au fost nevoite să se ascundă de naziști.

După doi ani în ascuns, Eva și familia ei au fost descoperiți și deportați la Auschwitz. Eva a supraviețuit, dar tatăl și fratele ei au murit în captivitate.

Viața după război

După eliberarea din 1945, Eva și mama sa s-au întors în viață. Mama ei s-a căsătorit cu Otto Frank, tatăl Annei Frank. Eva s-a mutat în 1951 la Londra pentru a studia fotografia și l-a cunoscut pe soțul ei, Zvi Schloss. Cuplul a avut trei fiice și a devenit cetățean britanic.

În 1990, Eva Schloss a co-fondat Fundația Anne Frank UK, dedicându-și viața educației tinerilor și promovării toleranței. Ea a călătorit în întreaga lume pentru a povesti experiența Holocaustului și a inspira generațiile tinere.

Recunoaștere oficială și condoleanțe

În 2013, Eva Schloss a fost numită membru al Ordinului Imperiului Britanic de către Regele Charles. Familia regală a transmis: „Suntem profund întristați. Am avut privilegiul și mândria de a o cunoaște și o admirăm profund. Fie ca memoria ei să fie o binecuvântare pentru noi toți.”