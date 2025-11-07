Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani

Corina Corbu a fost până vara aceasta președinta Înaltei Curți. La 52 de ani s-a pensionat. Pe baza veniturilor din ultimii 2 ani, nu poate avea o pensie specială mai mică de 40.000 lei. După 3 luni s-a reangajat în avocatură unde va câștiga alte câteva mii de euro pe lună.

Nedreptatea pensiilor speciale ține nu doar de mărimea acestora. Potrivit Casei de Pensii, în România sunt 5.800 de pensionari magistrați, iar pensia specială medie este de 25.000 de lei.

Mai mult detalii pe .