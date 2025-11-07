B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani

Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 16:40
Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Corina Corbu a fost până vara aceasta președinta Înaltei Curți. La 52 de ani s-a pensionat. Pe baza veniturilor din ultimii 2 ani, nu poate avea o pensie specială mai mică de 40.000 lei. După 3 luni s-a reangajat în avocatură unde va câștiga alte câteva mii de euro pe lună.

Nedreptatea pensiilor speciale ține nu doar de mărimea acestora. Potrivit Casei de Pensii, în România sunt 5.800 de pensionari magistrați, iar pensia specială medie este de 25.000 de lei.

Mai mult detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Citește și...
România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
Eveniment
România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
Eveniment
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
Eveniment
Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
Eveniment
CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
Accident pe A2. Descoperirea cutremurătoare făcută de polițiști într-una dintre mașinile implicate
Eveniment
Accident pe A2. Descoperirea cutremurătoare făcută de polițiști într-una dintre mașinile implicate
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Politică
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Eveniment
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
Eveniment
Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Eveniment
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic
Eveniment
Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic
Ultima oră
18:46 - Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
18:39 - România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
18:34 - Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
18:03 - Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
17:47 - Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:37 - Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
17:29 - Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
17:15 - Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
16:53 - Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
16:46 - CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților