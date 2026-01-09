EXCLUSIV: Pacienți în pericol. Institutul de Cardiologie nu are apă caldă și căldură de două săptămâni (VIDEO)

Pacienți fără apă caldă și căldură de două săptămâni. Nu vorbim despre spitale mici, dispensare fără posibilități, ci de Institutul de Cardiologie din inima Capitalei: CC Iliescu.

Pacienți ținuți în frig la Institutul de Cardiologie

Șeful secției ATI de la Institutul de Cardiologie, prof. dr. Șerban Bubenek, spune cu tristețe că așa ceva se mai trăia doar pe timpul comunismului. Atunci când lumina, erau un lux.

„De peste două săptămâni nu avem apă caldă și căldură. Este o situație identică cu cea din timpul comunismului. Ne-am întors la un sistem care nu oferă mai nimic. Doar impredictibilitate, incompetență, niciun fel de empatie pentru oameni.”, spune în exclusivitate pentru B1TV, Șerban Bubenek.

Iar situația de acum este efectul a unei nepăsări care s-a propagat de ani de zile. Și a numirilor pe „pile”, spune șeful secției ATI de la Institutul de Cardiologie.

„O astfel de defecțiune majoră în sistemul de termoficare din București, ar fi trebuit prevăzută de niște planificatori. Nu avem niciun planificator, avem doar niște speciali care nu au fost în stare să creeze un proiect prin care pacienții să nu sufere când avem astfel de situații de întreruperi de curent sau de căldură și apă caldă.”, afirmă Șerban Bubenek.

Obligați să să stea în 12-13 grade

Spitalul poate primi acum doar urgențe, acuză medicii. Și asta în contextul în care România este țara în care unul din 4 cetățeni suferă de probleme cu inima.

„Suntem sub presiune pentru că în aceste condiții a trebuit să amânăm operații programate și să ne ocupăm de urgențe. Însă, aici pacienții vin ca la ultima stație, așa că toate cazurile pot fi considerate urgențe. Toată lumea civilizată începe cu apă caldă și săpun.”, conchide spune șeful secției ATI de la , Șerban Bubenek.