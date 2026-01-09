B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » EXCLUSIV: Pacienți în pericol. Institutul de Cardiologie nu are apă caldă și căldură de două săptămâni (VIDEO)

EXCLUSIV: Pacienți în pericol. Institutul de Cardiologie nu are apă caldă și căldură de două săptămâni (VIDEO)

Adrian A
09 ian. 2026, 11:43
EXCLUSIV: Pacienți în pericol. Institutul de Cardiologie nu are apă caldă și căldură de două săptămâni (VIDEO)
Cuprins
  1. Pacienți ținuți în frig la Institutul de Cardiologie
  2. Obligați să să stea în 12-13 grade

Pacienți fără apă caldă și căldură de două săptămâni. Nu vorbim despre spitale mici, dispensare fără posibilități, ci de Institutul de Cardiologie din inima Capitalei: CC Iliescu.

Pacienți ținuți în frig la Institutul de Cardiologie

Șeful secției ATI de la Institutul de Cardiologie, prof. dr. Șerban Bubenek, spune cu tristețe că așa ceva se mai trăia doar pe timpul comunismului. Atunci când lumina, apa caldă și căldura erau un lux.

„De peste două săptămâni nu avem apă caldă și căldură. Este o situație identică cu cea din timpul comunismului. Ne-am întors la un sistem care nu oferă mai nimic. Doar impredictibilitate, incompetență, niciun fel de empatie pentru oameni.”, spune în exclusivitate pentru B1TV, Șerban Bubenek.

Iar situația de acum este efectul a unei nepăsări care s-a propagat de ani de zile. Și a numirilor pe „pile”, spune șeful secției ATI de la Institutul de Cardiologie.

„O astfel de defecțiune majoră în sistemul de termoficare din București, ar fi trebuit prevăzută de niște planificatori. Nu avem niciun planificator, avem doar niște speciali care nu au fost în stare să creeze un proiect prin care pacienții să nu sufere când avem astfel de situații de întreruperi de curent sau de căldură și apă caldă.”, afirmă Șerban Bubenek.

Obligați să să stea în 12-13 grade

Spitalul poate primi acum doar urgențe, acuză medicii. Și asta în contextul în care România este țara în care unul din 4 cetățeni suferă de probleme cu inima.

„Suntem sub presiune pentru că în aceste condiții a trebuit să amânăm operații programate și să ne ocupăm de urgențe. Însă, aici pacienții vin ca la ultima stație, așa că toate cazurile pot fi considerate urgențe. Toată lumea civilizată începe cu apă caldă și săpun.”, conchide spune șeful secției ATI de la Institutul de Cardiologie, Șerban Bubenek.

Tags:
Citește și...
Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
Eveniment
Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
Eveniment
Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
De ce vinul fiert nu te încălzește cu adevărat când e frig afară? Iată care este explicația
Eveniment
De ce vinul fiert nu te încălzește cu adevărat când e frig afară? Iată care este explicația
Temperatura ideală în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii pentru confort și facturi mai mici
Eveniment
Temperatura ideală în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii pentru confort și facturi mai mici
Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)
Eveniment
Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)
Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini
Eveniment
Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini
Destin tragic! Bărbatul care a primit inima unui donator a ajuns să își curme viața
Eveniment
Destin tragic! Bărbatul care a primit inima unui donator a ajuns să își curme viața
Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
Eveniment
Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
8 obiecte pe care nu trebuie să le bagi niciodată în mașina de spălat vase
Eveniment
8 obiecte pe care nu trebuie să le bagi niciodată în mașina de spălat vase
Ultima oră
13:53 - Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
13:48 - Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
13:41 - Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
13:29 - O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
13:27 - Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
13:22 - Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
12:58 - Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
12:46 - Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
12:44 - EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
12:40 - Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia