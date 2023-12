Experiența de coșmar pe care o româncă a avut-o în Ungaria: „Pe lângă frigul aspru, oamenii erau foarte iritați”

Se pare că pentru mulți români drumul cu trenul spre Austria sau spre Ungaria, ca și cel cu trenul înapoi spre România, este un adevărat coșmar.

De curând, o turistă din România a povestit prin ce experiență umilitoare .

Experiența traumatizantă pe care o turistă româncă a avut-o în Ungaria

„Am plecat cu trenul din București către Viena pe 29 noiembrie 2023, cu o întârziere de 20 de minute. Am avut bilet la cușetă. După ce am intrat în Ungaria, în jurul orei 6 dimineața, am fost obligați să coborâm din trenul „direct” către Viena, în Budapesta. După o oră și jumătate de așteptare în frig, am fost transferați la un alt tren (fără cușetă, desigur) cu scaune normale către Viena”, a povestit aceasta pentru .

Dar asta nu este tot, deoarece la întoarcere lucrurile s-au complicat și mai mult.

„La întoarcere, pe 3 decembrie 2023, a început o altă nebunie. Trenul din Viena a venit cu o întârziere de două ore. Imediat ce am intrat în Ungaria, , fără explicații. Am alergat după trenuri către Gyor, iar de acolo spre Budapesta. Fiecare a prins primul tren disponibil”, a spus românca.

În plus, călătorii au început să se agite și mai mult în momentul în care și-au dat seama că exista și o altă opțiune.

„Am ales un tren în ultima clipă, alături de mulți alții care au sărit din trenul anterior. Scopul era să prindem alt tren spre România la ora 19:10”, a adăugat femeia.

Șeful trenului a refuzat să îi aștepte pe cei întârziați

„Am ajuns în Budapesta cu întârziere de aproximativ 20 de minute, cerând ca trenul către România să ne aștepte. Nimic, CFR-ul a fost punctual de data aceasta. În gara din Budapesta, atmosfera era tensionată.

Pe lângă frigul aspru, oamenii erau foarte iritați. Am petrecut două ore încercând să luăm bilete pentru trenul de 22:45 spre România. Când am renunțat, angajata de la ghișeu ne-a chemat înapoi și ne-a dat bilete, dar fără locuri. Le-am luat, disperați să ajungem acasă”, a mai povestit românca.

De data aceasta, a întârziat, generând o plecare amânată cu aproximativ 30 de minute.

„Am ales trenul crezând că va fi o experiență decentă, mai relaxantă decât o călătorie cu mașina, dar s-a transformat într-un fiasco total”, a adăugat aceasta.