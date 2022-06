Experiența nefastă a unei șoferițe din Negrești. O stradă din centrul orașului s-a surpart sub roțile mașinii

Dumică seara, o femeie , a trecut prin momente de panică. În timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă centrală, asfaltul de sub roțile mașinii s-a surpat, iar groapa formată avea doi metri adâncime, informează

Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 18.30, pe strada Mihail Sadoveanu din Negrești. Deplasându-se pe stradă, femeia a simțit la un moment dat că mașina se afundă în asfalt. Experiența a fost distribuită pe un grup local de Facebook, acolo unde au fost făcute publice imagini de la fața locului.

„Sperietura mea nu a fost usoară. S-a surpat sub mașina mea în timp ce mergeam, instinctul a fost să accelerez și să trag stânga de volan spre mijlocul strazii”, a relatat femeia.

Locul incidentului delimitat cu bănci

La scurt timp, un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, după sunetul femeii. Potrivit sursei, autoritățile au plecat fără a lua vreo declarație.

„Am sunat imediat la 112, mașina mea era în mijlocul strazii; nu știam exact în ce stare este, dacă mai pornește, plus că trebuia semnalizat ca atare acel ,,crater”. Politia a venit, m-a întrebat în ce stare e mașina am pornit-o, ne-am uitat la ea și am constatat că un cauciuc era tăiat în mai multe locuri și janta îndoită. După un timp am văzut că nu mai era nimeni prin preajma. Acum nu știu dacă trebuia să dau vreo declarație avand în vedere ca eu am anuntat politia. Paguba mea a fost doar o roată. Experiența în sine și sperietura depășesc cu mult orice pagubă. Important e ca cei responsabili să ia masurile necesare”, a adăugat femeia.

Poliția locală a delimitat groapa cu ajutorul câtorva bănci și cu bandă de delimitare. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au precizat că evenimentul era de competența poliției locale, și nu a structurilor IPJ.

Strada e în garanție

a menționat că acesta este al patrulea eveniment din ultimii doi ani.

„De două săptămâni, s-a observat o ușoare lăsare a terasamentului. Strada a fost reabilitată prin CNI în 2011 și se află în garanție. Noi am înștiințat și constructorul, am trimis adresă și la CNI. Contractul de finanțare a proiectului de 10 milioane de euro a fost semnat de CNI”, a explicat primarul orașului.

O problemă reprezintă hrubele subterane peste care s-a construit orașul. Informațiile privind existența beciurilor evreilor care aveau afaceri în târgul Negreștilor de altădată nu sunt, însă, foarte clare.

În primii ani după reabilitarea din 2011 nu au înregistrate probleme. Ele s-au pronunțat după efectuarea lucrărilor de canalizare din 2017.