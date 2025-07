EXPERIMENT: Valul de 40 °C revine, iar termometrul ne arată (din nou) două orașe într-unul singur

Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou cod roșu pentru București: marți și miercuri sunt așteptate maxime de 40–41 °C la umbră și nopți tropicale care nu vor coborî sub 23 °C. Într‑un oraș deja celebru pentru „insulele de căldură”, am vrut să vedem, la propriu, ce înseamnă câteva grade în plus sau în minus, atunci când te afli pe asfalt.

Camil Ressu versus Iuliu Maniu

Astăzi, la 14:30, am ieșit cu un termometru infraroșu de precizie (±0,5 °C) și am măsurat temperatura de suprafață în umbra naturală a două bulevarde aflate la extremitățile Capitalei: Camil Ressu, în Sectorul 3 și Iuliu Maniu, din Sectorul 6. Rezultatul: 42,3 °C pe Camil Ressu, față de 55,6 °C pe Iuliu Maniu, o diferență de peste 13 °C, deși ambele puncte erau în umbră la momentul măsurătorii. Asta era diferența la nivelul solului. La 1 metru de sol, diferența de temperatură nu mai era atât de mare, dar în continuare bulevardul Camil Ressu era mult mai răcoros: 36,9 °C față de 42,4 °C.

De ce o diferență întâmplă sub picioarele noastre

Explicația stă în material și în coronament, spun specialiștii. Bulevardul Camil Ressu are trotuare pavate cu dale, șase rânduri de platani și tei în special, copaci plantați inclusiv între locurile de parcare. De partea cealaltă, pe Iuliu Maniu primăria a amenajat parcări deschise, pline de asfalt, fără copaci. De asemenea, vegetație preponderentă este gazonul și arbori ornamentali, precum Catalpa, copacii maturi fiind doar sporadici. Asfaltul întunecat, cu albedo scăzut, absoarbe radiația solară și o reemite ore întregi, pavajul, mai deschis la culoare și cu o altă structură, reflectă o parte din energie și se încălzesc mai lent. Studii de teren arată că pavajul poate rămâne cu 10-15 °C mai rece decât asfaltul clasic, diminuând treptat temperatura aerului de la nivel pietonal. La fel de importantă este masa foliară: un arbore bine udat poate coborî aerul în jur cu 2–5 °C prin evapotranspirație. Camil Ressu găzduiește câteva mii de copaci plantați în valuri succesive, inclusiv în alveolele parcărilor, ceea ce creează un coridor de umbră continuu.

Căldura care ne îmbolnăvește și cât costă un grad în plus

Epidemiologii estimează că la fiecare creștere cu 1 °C a temperaturii medii urbane, numărul internărilor de urgență pentru deshidratare și dezechilibre cardio‑respiratorii crește cu 3‑4 %. Într‑un val persistent de caniculă, costurile suplimentare pentru sistemul sanitar depășesc rapid un milion de euro pe zi numai la nivelul Capitalei. La acestea se adaugă factura energetică: aparatele de aer condiționat trag, în zilele de cod roşu, până la 40 % din tot consumul de electricitate al orașului. Fiecare grad „tăiat” de la nivelul străzii reduce cu 7‑8 % sarcina pe rețeaua de distribuție și, implicit, pe buzunarele locatarilor.

Măsurătoarea de pe Camil Ressu și Iuliu Maniu nu este un exercițiu de curiozitate pentru a vedea care zonă este mai fierbinte. Experimentul poate fi privit ca o fotografie a viitorului climatic al Bucureștiului. Între un bulevard care își răcorește locuitorii și unul care îi trimite spre aerul condiționat stă doar decizia de a folosi soluții inteligente pentru spațiile pietonale, soluții pentru amenajarea coerentă a spațiului din oraș și, poate cel mai importantă, decizia de a planta copaci. Mulți copaci. Dacă Bucureștiul amână aceste decizii, valurile de căldură vor face singure diferenţa, şi nu o vor face în favoarea noastră.