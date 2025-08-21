B1 Inregistrari!
Experții în horticultură au explicat care sunt cele mai bune ore pentru a uda plantele din curte

Experții în horticultură au explicat care sunt cele mai bune ore pentru a uda plantele din curte

Selen Osmanoglu
21 aug. 2025, 10:31
Experții în horticultură au explicat care sunt cele mai bune ore pentru a uda plantele din curte
Sursă foto: Freepik

Momentul din zi în care uzi plantele din curte contează! Specialiștii în horticultură au dezvăluit care este momentul potrivit pentru viața plantelor tale.

Cuprins

  • O greșeală frecventă
  • Care este ora potrivită

O greșeală frecventă

Udarea grădinii în mijlocul zilei, atunci când soarele arde cel mai puternic, este ineficientă, dar și periculoasă pentru plante.

Apa se evaporă rapid, rădăcinile nu primesc suficientă umiditate, iar frunzele stropite se pot arde din cauza efectului de lupă creat de picăturile de apă.

„Cel mai prost moment pentru a uda este la prânz, când temperaturile sunt ridicate. Nu doar că risipim apă, dar riscăm să provocăm arsuri vegetației”, explică un specialist în agronomie, conform Click.

Care este ora potrivită

Cea mai bună perioadă pentru udare este dimineața, între orele 5:00 și 9:00, înainte ca soarele să își facă apariția.

În acest interval, plantele au timp să absoarbă apa treptat, iar solul rămâne umed mai multe ore.

Există și varianta de a uda plantele după 19:00, când soarele începe să dispară.

Atenție însă la udarea prea târzie. În miez de noapte, poate favoriza apariția bolilor fungice din cauza umezelii persistente pe frunze.

