Un studiu publicat de National Institutes of Health (NIH) arată că expunerea excesivă la telefoane, tablete sau televizoare poate avea efecte negative asupra dezvoltării cognitive, lingvistice și emoționale a copiilor.

Specialiștii atrag atenția că părinții au cel mai important rol în limitarea timpului petrecut pe ecrane și în oferirea de alternative educative.

Cuprins:

Efectele tehnologiei asupra dezvoltării cognitive și limbajului

Ce probleme pot apărea

Care este rolul părinților când vine vorba despre timpul petrecut în fața ecranului

Efectele tehnologiei asupra dezvoltării cognitive și limbajului

Cercetarea indică faptul că utilizarea moderată a telefoanelor, tabletelor sau televizoarelor poate susține învățarea și educația, dar un timp excesiv și multitaskingul digital afectează performanța școlară și capacitatea de concentrare.

În ceea ce privește limbajul, interacțiunile directe între părinți și copii sunt foarte importante. Studiul arată că timpul petrecut pe ecrane reduce calitatea acestor interacțiuni, afectând vocabularul și abilitățile de comunicare. Impactul este influențat de tipul de conținut, vârsta copilului și implicarea părinților în vizionare, conform .

Ce probleme pot apărea

„Excesul de ecrane” este legat de probleme de somn, obezitate, anxietate și depresie, conform studiului. Copiii care sunt expuși la conținut violent au un risc mai mare de a dezvolta agresive și de a avea dificultăți în a înțelege emoțiile.

„Expunerea prelungită la dispozitive digitale poate influența sănătatea mentală și dezvoltarea socială a copiilor”, spun autorii studiului, citați de NIH.

Care este rolul părinților când vine vorba despre timpul petrecut în fața ecranului

Specialiștii amintesc că părinții joacă un rol esențial în gestionarea timpului petrecut în fața ecranelor. Stabilirea unor limite zilnice, eliminarea televizoarelor și tabletelor din dormitor și utilizarea controalelor parentale sunt măsuri eficiente.

De asemenea, exemplul oferit de părinți este foarte important: ai căror părinți petrec multe ore în fața ecranelor au tendința de a adopta același comportament.

Studiul NIH arată că un echilibru între tehnologie și interacțiunile reale este cheia pentru o dezvoltare sănătoasă. Experții sugerează activități alternative precum jocurile în familie, lectura și timp petrecut împreună pentru a susține sănătatea cognitivă și emoțională a copiilor.