Explozie urmată de incendiu în Sectorul 6. O persoană și câinele acesteia au murit

Traian Avarvarei
03 mart. 2026, 10:09
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

O persoană și câinele ei au murit într-o explozie urmată de incendiu, într-o casă din Sectorul 6 al Capitalei.

Tragedie în Capitală

Explozia s-a produs la o casă de pe strada Pietrele Doamnei, fiind urmată de un incendiu „cu flacără violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

La fața locului au intervenit opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și cinci ambulanțe SMURD.

Puterea exploziei a făcut ca tavanul și pereții casei să se prăbușească.

Echipele de căutare-salvare au găsit sub dărâmături o persoană moartă și câinele acesteia.

