Facebook a fost inundat, în ultimele zile, de o avalanșă de videoclipuri create cu . Acestea sunt concepute să inflameze opinia publică și să promoveze discursuri aliniate intereselor Moscovei.

Ce a pornit cu doar câteva sute de distribuiri s-a transformat rapid, peste weekend, într-un fenomen masiv. Mii și zeci de mii de distribuiri au împins aceste clipuri în centrul atenției. În doar patru zile, de joi până duminică, șase astfel de videoclipuri au depășit 4,5 milioane de vizualizări.

Ce fel de mesaje transmit aceste videoclipuri

Clipurile publicate pe contul , un profil cu peste 14.000 de urmăritori și etichetat de Facebook drept „creator digital”, au devenit extrem de vizibile. Ele promovează narațiuni construite pentru a tensiona societatea și pentru a alimenta conflicte între diferite categorii sociale.

Personajele din aceste clipuri sunt în principal copii, tineri și bătrâni, aruncați în scenarii intense, construite să lovească emoțional. Într-un video, un copil este certat agresiv de un polițist pentru simpla frază „România este a românilor”. În altul, un copil îi acuză pe deținuți că trăiesc „pe banii românilor”. De asemenea, un bătrân este prezentat ca victimă a unei nedreptăți uriașe, fiind eliberat după 60 de ani de închisoare.

Apar și mesaje alarmiste despre taxe mărite „ca în străinătate”. În alte clipuri, polițiștii intră în clasă pentru a-i sancționa pe elevi, iar tineri plâng în ploaie pentru șoferii de TIR și bătrânii care nu-și permit medicamente. Există și personaje care amenință Parlamentul că vor acționa „cu mâna lor”.

Se adaugă și alte teme dramatizate, precum ideea unei „Românii care ne este luată” sau copii rămași singuri în timp ce părinții muncesc în străinătate. Apar și cadre cu politicieni care trăiesc în lux, ciobani care își vând produsele pe nimic și nostalgii după perioada de dinainte de anii ’90.

Cum își dau de gol autenticitatea și de ce prind totuși atât de bine

Clipurile sunt generate cu AI, iar artificialitatea lor se observă imediat. Privirile fixe, mișcările buzelor nesincronizate, luminile ciudate și corpurile deformate trădează clar lipsa de autenticitate.

Într-un video, un „tânăr” admite direct: „chiar dacă nu sunt real, mesajul e important”.

Chiar și așa, mii de comentarii arată că mulți utilizatori nu își dau seama că videoclipurile sunt false. Ei reacționează emoțional la poveștile fabricate, ca și cum ar fi reale.

De ce sunt aceste clipuri atât de vizibile și profitabile pentru cei care le postează

Clipurile sunt marcate de Meta drept „conținut propriu”, ceea ce îi avantajează pe utilizatorii care își monetizează activitatea pe platformă. Facebook îi etichetează drept „creatori digitali”, iar aceștia sunt plătiți în funcție de viralitatea postărilor.

O analiză arată că platforma favorizează conținutul puternic emoțional și prezentat ca fiind original. Mesajele care stârnesc reacții intense, fie ele furie, nostalgie, amuzament sau înduioșare, au cele mai mari șanse să devină vizibile. Cu cât sunt mai subiective, cu atât sunt urcate mai sus în feed-ul utilizatorilor, notează g4media.ro.