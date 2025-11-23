Tensiunile dintre ANAF și familia Iohannis continuă să genereze reacții puternice, după ce Tribunalul Sibiu a refuzat cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor fostului președinte. Instituția Fiscală anunță însă că va merge mai departe cu demersurile pentru recuperarea prejudiciului, estimat la aproximativ un milion de euro.

Ce spune ANAF despre decizia Tribunalului Sibiu

Președintele , Adrian Nica, a explicat că “nu a fost uimit” de hotărârea instanței sibiene, care a respins solicitarea Fiscului de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis. Nica a subliniat că instituția așteaptă motivarea judecătorilor pentru a decide următorii pași, punctând că procesul de recuperare a prejudiciului va continua. Potrivit acestuia, suma vizată provine din veniturile obținute din chirii pentru imobilul din Sibiu, despre care statul a stabilit că a fost deținut ilegal.

El a precizat că “nu numai în cazul fostului președinte ANAF acționează în acest fel, adică solicită instituirea măsurilor asiguratorii acolo unde are de recuperat sume”. Dincolo de acest caz particular, instituția menține aceeași procedură pentru toate situațiile similare, insistând că nu există tratament preferențial.

Ce acțiuni pregătește ANAF după respingerea sechestrului

Decizia nu oprește demersurile în desfășurare. Nica a declarat că “ANAF va acționa în continuare pentru a recupera sumele care i se cuvin”, reiterând faptul că instituția va continua procedurile legale imediat după primirea motivării. El a recunoscut totuși că nu se aștepta ca hotărârea să vină atât de rapid, însă a punctat că direcțiile regionale ale Fiscului sunt pregătite să își adapteze strategia.

Întrebat dacă ANAF ia în calcul cererea de strămutare a procesului, șeful instituției a refuzat să ofere un răspuns concret: “Nu vreau să comentez aceste lucruri pe care le spuneți dumneavoastră, deoarece fac parte din strategia colegilor mei pentru a acționa în vederea recuperării sumelor”. Oficialul a precizat că orice eventual demers va fi comunicat public la momentul oportun, relatează antena3.ro.

Cum s-a desfășurat procesul până acum

Cazul privind imobilul din Sibiu se desfășoară de mai mulți ani, iar recentele evoluții nu fac decât să prelungească o dispută juridică deja complexă. „a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâților în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins”, se arată în comunicatul instanței. Hotărârea nu rezolvă însă litigiul principal, în care autoritățile cer recuperarea despăgubirilor pentru lipsa de folosință a jumătății de imobil.

Familia Iohannis a solicitat explicații suplimentare privind modul de calcul al sumelor, însă ANAF a transmis că nu există indicii privind intenția lor de a achita voluntar. În paralel, instituția a preluat legal jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu, consolidând astfel poziția statului în acest dosar. Demersurile pentru recuperarea prejudiciului continuă, fiind vizate și eventuale măsuri asigurătorii suplimentare.