Bucureștiul găzduiește, pe 27 noiembrie 2025, unul dintre cele mai importante evenimente medicale ale anului. Evenimentul este dedicat prevenției, diagnosticului precoce și celor mai noi terapii pentru cancerul de sân.

Conferința este organizată de (Spitalele Mavie Med), și . Prezentarea va fi susținută de Teodora Tompea, prezentatoare Digi24.

Evenimentul, intitulat „Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân”, va avea loc la JW Marriott Grand Hotel – Sala Constanța și va reuni experți europeni de top în ginecologie, oncologie și chirurgie minim invazivă.

De ce merită să participi

Participarea îți oferă acces direct la cele mai noi descoperiri din ginecologie și oncologie ginecologică, prezentate de experți internaționali. Vei înțelege clar opțiunile moderne de tratament, vei afla cum funcționează spitalele de elită din Austria și ce standarde ridicate oferă, iar la final vei putea adresa întrebări specialiștilor invitați. În plus, ai șansa de a câștiga un premiu exclusiv.

Cine sunt specialiștii care vor susține prezentările

Evenimentul îi aduce împreună pe unii dintre cei mai respectați experți europeni în oncologie, ginecologie și chirurgie reconstructivă.

Univ. Prof. Dr. Johannes Drach –Director Centrul Oncologic „Comprehensive Cancer Care Vienna”, specialist în medicină internă, hematologie și oncologie. Stagii de cercetare stiintifica la M.D. Anderson Cancer Center, Houston, USA, membru al Consiliului Societății Austriece de Hematologie și Oncologie. Publicatii a peste 120 de lucrări științifice, 200 de rezumate pentru prelegeri stiintifice

Prof. Dr. Christian Kainz M.D. – expert de renume european în ginecologie oncologică, Director Medical al Spitalului Privat Döbling Viena, Director al Departamentului de Obstetrică și Ginecologie la Vienna International Health Center și consilier medical principal al Mavie Group, membru al International Gynecologic Cancer Society și al Austrian Gynecologic Oncology Group, castigator al Alon Dembo Memorial Fellowship la Bayview Regional Cancer Center, Toronto, Canada si autor a peste 250 de publicații stiințifice.

Prof. Dr. Gheorghe Peltecu – medic primar obstetrică-ginecologie și profesor universitar la UMF „Carol Davila”, cu experiență internațională în centre precum Mayo Clinic și Memorial Sloan Kettering, primul membru român al Society of Pelvic Surgeons, cu peste 35 de ani de experiență în chirurgie ginecologică oncologică și laparoscopică

OA Dr Heike Klepetko, PhD – medic specialist în chirurgie plastică și reconstructivă. Medic curant la Spitalul Privat Dșbling Viena, specializată în reconstrucția sânului. Fellow al spitalelor universitare (Freiburg, Zürich, Tampere, Berlin) și membru al societăților medicale, în special al Societății Austriece de Senologie, Societății Austriece de Chirurgie Plastică, Reconstructivă și Estetică și al European Plastic Surgery Workshop

Ce vei experimenta pe parcursul evenimentului

Participanții vor începe ziua cu o sesiune de Coffee & Networking, un prilej excelent de a interacționa cu specialiștii și cu ceilalți invitați. Urmează deschiderea oficială susținută de Teodora Tompea, apoi prezentarea departamentului internațional al spitalelor, realizată de Sonja Fürnsinn și Patricia Fasching.

Evenimentul continuă cu un panel interactiv de întrebări și răspunsuri, unde experții vor oferi clarificări directe. La final, participanții au șansa de a câștiga un premiu special: două nopți la Ioana Hotels, Sinaia, cu inclus.

Intrarea este gratuită, însă locurile sunt limitate.