B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Italia: Un bătrân condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președinte. Ce a spus bărbatul la ieșirea din închisoare

Italia: Un bătrân condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președinte. Ce a spus bărbatul la ieșirea din închisoare

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 16:49
Italia: Un bătrân condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președinte. Ce a spus bărbatul la ieșirea din închisoare
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Impresionantul caz al lui Franco Cioni
  2. Catolicii se opun sinuciderii asistate

Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a grațiat un bătrân care și-a ucis soția grav bolnavă de cancer, informează The Times. Drama cuplului a redeschis în Italia subiectul sinuciderii asistate. Biserica Catolică se opune.

Impresionantul caz al lui Franco Cioni

Franco Cioni (77 de ani) ispășea o condamnare de șase ani de închisoare pentru că și-a sugrumat soția, în aprilie 2021.

Laura Amidei, soția sa vreme de 45 de ani, care avea 68 de ani la momentul decesului, fusese diagnosticată cu cancer în 2016. Boala se extinsese de la plămâni la creier, iar în ultimul am femeia era într-o stare semi-comatoasă. Ea voia să moară acasă, iar soțul i-a îndeplinit dorința.

„Am fost mereu convins de ce am făcut și că trebuie să suport consecințele. Ea voia să moară acasă și a doua zi ar fi fost dusă oricum, așa că am zis: destul!”, a spus Cioni, după ce a fost eliberat din închisoare.

În pronunțarea condamnării, instanța a apreciat „dăruirea, apropierea și sprijinul oferit soției sale pe parcursul întregii sale boli îndelungate”.

Cioni a mulțumit judecătorilor că au aplicat cea mai mică dintre pedepse. Bătrânul a mai spus că devenise insuportabil pentru el să-și vadă atât de mult timp soția suferind: „Boala nu afectează doar pacientul, ci și îngrijitorul se îmbolnăvește”.

Catolicii se opun sinuciderii asistate

Cazul a redeschis subiectul sinuciderii asistate, la care Biserica Catolică se opune.

Marți, papa Leon s-a arătat profund dezamăgit că statul său natal, Illinois, a aprobat o lege care permite sinuciderea asistată medical.

Cât despre cazul lui Cioni, revista catolică Famiglia Cristiana a subliniat că grațierea prezidențială nu legitimează și nu justifică acțiunea bărbatului.

Tags:
Citește și...
Jaf ratat, surprins de camere: Cum au încercat 2 hoți să fure un bancomat și l-au pierdut pe drum (VIDEO)
Externe
Jaf ratat, surprins de camere: Cum au încercat 2 hoți să fure un bancomat și l-au pierdut pe drum (VIDEO)
Casă de vis în Toscana, mai ieftină decât un apartament în București. Ce facilități oferă vânzătorul
Externe
Casă de vis în Toscana, mai ieftină decât un apartament în București. Ce facilități oferă vânzătorul
Descoperire terifiantă în Liechtenstein! Patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți în condiții misterioase
Externe
Descoperire terifiantă în Liechtenstein! Patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți în condiții misterioase
Volodimir Zelenski și Donald Trump s-ar putea întâlni pe 28 decembrie. Locația întâlnirii este Mar-a-Lago
Externe
Volodimir Zelenski și Donald Trump s-ar putea întâlni pe 28 decembrie. Locația întâlnirii este Mar-a-Lago
Situație tensionată între Moscova și Berlin. Cetățenii ruși îndemnați să nu călătorească în Germania
Externe
Situație tensionată între Moscova și Berlin. Cetățenii ruși îndemnați să nu călătorească în Germania
Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
Externe
Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
Externe
Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
Externe
Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
Externe
Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
Reacția unui român stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1.800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!” (VIDEO)
Externe
Reacția unui român stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1.800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!” (VIDEO)
Ultima oră
16:20 - Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
16:14 - Jaf ratat, surprins de camere: Cum au încercat 2 hoți să fure un bancomat și l-au pierdut pe drum (VIDEO)
15:55 - Mesajul lui Nicușor Dan, a doua zi de Crăciun. Președintele a vorbit despre personalitățile care ajută la promovarea României
15:25 - Casă de vis în Toscana, mai ieftină decât un apartament în București. Ce facilități oferă vânzătorul
15:05 - Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
14:55 - Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
14:28 - A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
14:25 - Istvan Kovacs, în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025. Pe ce loc este românul care a arbitrat finala Ligii Campionilor
14:08 - Doliu în rândul rockerilor. A murit un fondator al legendarei trupe Jethro Tull
13:58 - Crăciun dificil pentru familia lui Bruce Willis! Emma Heming: „Ceea ce înainte era ușor, acum este extrem de complicat”