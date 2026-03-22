Femeie lovită de tramvai în București. Ea ar fi traversat pe roșu

Accident în zona Bulevardului Aerogării din Capitală. O femeie a fost lovită de un tramvai aparținând liniei 5. Din primele informații, se pare că aceasta traversa pe culoarea roșie a semaforului. În urma accidentului, circulația tramvaielor pe linia respectivă a fost temporar blocată.

Femeie lovită de tramvai, în București

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 13:32, în zona Bd. Aerogării, până în stația Piața Băneasa, pe sensul de deplasare către Pantelimon.

„Din primele informații, o femeie s-ar fi angajat în traversarea străzii pe culoarea roșie a semaforului, moment în care a fost surprinsă și accidentată de vagonul de tramvai, vatmanul neputând evita impactul. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție.

Ca urmare a incidentului, circulația tramvaielor liniei 5 a fost temporar blocată în zonă, fiind deviată la capătul de linie Banu Manta. Pentru asigurarea continuității transportului public, linia de autobuz 605 a fost prelungită până la Aeroportul Băneasa”, a transmis Societatea de Transport București (STB).

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Amintim că o altă tragedie s-a produs duminică în Capitală: un copil în vârstă de 5 ani a murit după ce al unui bloc din Sectorul 1.