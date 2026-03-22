Femeie lovită de tramvai în București. Ea ar fi traversat pe roșu

Femeie lovită de tramvai în București. Ea ar fi traversat pe roșu

Traian Avarvarei
22 mart. 2026, 16:39
sursa foto: STB

Accident în zona Bulevardului Aerogării din Capitală. O femeie a fost lovită de un tramvai aparținând liniei 5. Din primele informații, se pare că aceasta traversa pe culoarea roșie a semaforului. În urma accidentului, circulația tramvaielor pe linia respectivă a fost temporar blocată.

Femeie lovită de tramvai, în București

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 13:32, în zona Bd. Aerogării, până în stația Piața Băneasa, pe sensul de deplasare către Pantelimon.

„Din primele informații, o femeie s-ar fi angajat în traversarea străzii pe culoarea roșie a semaforului, moment în care a fost surprinsă și accidentată de vagonul de tramvai, vatmanul neputând evita impactul. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție.

Ca urmare a incidentului, circulația tramvaielor liniei 5 a fost temporar blocată în zonă, fiind deviată la capătul de linie Banu Manta. Pentru asigurarea continuității transportului public, linia de autobuz 605 a fost prelungită până la Aeroportul Băneasa”, a transmis Societatea de Transport București (STB).

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Amintim că o altă tragedie s-a produs duminică în Capitală: un copil în vârstă de 5 ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Sectorul 1.

Citește și...
Bacău: Un jandarm a găsit și returnat o borsetă cu o mică avere. Reacția proprietarului (VIDEO)
Eveniment
Bacău: Un jandarm a găsit și returnat o borsetă cu o mică avere. Reacția proprietarului (VIDEO)
Un deținut de la Penitenciarul Focșani s-a spânzurat. El urma să fie propus pentru liberare condiționată
Eveniment
Un deținut de la Penitenciarul Focșani s-a spânzurat. El urma să fie propus pentru liberare condiționată
Tragedie în Capitală: Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 7 al unui bloc
Eveniment
Tragedie în Capitală: Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 7 al unui bloc
De ce se îngrijorează românii: Motivul pentru care 40% dintre cetățeni nu mai pot închide ochii noapte
Eveniment
De ce se îngrijorează românii: Motivul pentru care 40% dintre cetățeni nu mai pot închide ochii noapte
Sute de persoane din Sectorul 1 au rămas fără gaze în această duminică. Când se reiau alimentările
Eveniment
Sute de persoane din Sectorul 1 au rămas fără gaze în această duminică. Când se reiau alimentările
Se fac primele condamnări în dosarul motorinei furate de la Kogălniceanu
Eveniment
Se fac primele condamnări în dosarul motorinei furate de la Kogălniceanu
Caz șocant în Satu Mare: doi copii de 2 și 4 ani, găsiți legați de calorifer. Ce explicație halucinantă au dat părinții
Eveniment
Caz șocant în Satu Mare: doi copii de 2 și 4 ani, găsiți legați de calorifer. Ce explicație halucinantă au dat părinții
Incendiu puternic în Tigveni, Argeș: un bărbat a fost găsit carbonizat
Eveniment
Incendiu puternic în Tigveni, Argeș: un bărbat a fost găsit carbonizat
Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma
Externe
Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma
Patriarhia Română avertizează că tot mai mulți credincioși în suferință sunt păcăliți de falși preoți sau măicuțe. Cazul bărbatului suferind din dragoste care a pierdut o sumă uriașă
Eveniment
Patriarhia Română avertizează că tot mai mulți credincioși în suferință sunt păcăliți de falși preoți sau măicuțe. Cazul bărbatului suferind din dragoste care a pierdut o sumă uriașă
Ultima oră
17:40 - Bacău: Un jandarm a găsit și returnat o borsetă cu o mică avere. Reacția proprietarului (VIDEO)
17:20 - Un deținut de la Penitenciarul Focșani s-a spânzurat. El urma să fie propus pentru liberare condiționată
17:00 - O țară din Europa restricționează vânzările de carburanți. Premierul ei a anunțat că decizia e aplicabilă imediat
16:25 - Tragedie în Capitală: Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 7 al unui bloc
16:10 - Tomac, invitat la un eveniment important în SUA, la Mar-a-Lago: Gazda a fost Donald Trump. Organizatorii au mulțumit public românilor-americani (FOTO)
15:53 - De ce se îngrijorează românii: Motivul pentru care 40% dintre cetățeni nu mai pot închide ochii noapte
15:17 - Mara Bănică, după agresarea fiului său: „Sunt bombardată de plângeri despre acest profesor”. Ce măsuri a luat jurnalista
14:34 - (VIDEO) Explozie în Istanbul: Două clădiri s-au prăbușit, iar mai mulți oameni sunt sub dărâmături
13:59 - Sute de persoane din Sectorul 1 au rămas fără gaze în această duminică. Când se reiau alimentările
13:36 - Se fac primele condamnări în dosarul motorinei furate de la Kogălniceanu