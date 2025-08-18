O femeie de 67 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare, după ce a fost filmată în timp ce trăgea cu mașina doi măgari. Filmarea a ajuns și la polițiști, care au cercetat cazul și au sancționat-o pe femeie pentru maltratarea animalelor.

Cuprins:

Cum și-a justificat femeia fapta Ce amendă a primit femeia

Cum și-a justificat femeia fapta

În imaginile surprinse de un martor se poate vedea cu animalele, legate cu o , sunt trase de mașina condusă de femeie. Șoferița nu se oprește din condus, chiar dacă unul dintre măgari este vizibil rănit la un picior și șchiopătează.

Femeia le-a spus polițiștilor că nu intentionța să maltrateze animalele, ci că încerca să ducă măgarii de la stână, acasă, după ce, în zonă, a fost observat un urs urs. A crezut că, dacă îi va lega de mașină și va merge încet, nu va face niciun rău necuvântătoarelor, relatează .

Ce amendă a primit femeia

Imaginile au ajuns pe rețelele sociale, acolo unde au stârnit un val de reacții. Așa a ajuns filmarea și la , care au început să cerceteze cazul.

Animalele au fost evaluate de un veterinar, care a decis că nu este necesară plasarea lor într-un adăpost.