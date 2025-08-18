O femeie de 67 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare, după ce a fost filmată în timp ce trăgea cu mașina doi măgari. Filmarea a ajuns și la polițiști, care au cercetat cazul și au sancționat-o pe femeie pentru maltratarea animalelor.
În imaginile surprinse de un martor se poate vedea cu animalele, legate cu o sfoară, sunt trase de mașina condusă de femeie. Șoferița nu se oprește din condus, chiar dacă unul dintre măgari este vizibil rănit la un picior și șchiopătează.
Femeia le-a spus polițiștilor că nu intentionța să maltrateze animalele, ci că încerca să ducă măgarii de la stână, acasă, după ce, în zonă, a fost observat un urs urs. A crezut că, dacă îi va lega de mașină și va merge încet, nu va face niciun rău necuvântătoarelor, relatează Știrile ProTV.
Imaginile au ajuns pe rețelele sociale, acolo unde au stârnit un val de reacții. Așa a ajuns filmarea și la polițiști, care au început să cerceteze cazul.
Animalele au fost evaluate de un veterinar, care a decis că nu este necesară plasarea lor într-un adăpost.