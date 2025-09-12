B1 Inregistrari!
Spectacol astronomic pe cerul României. Ora la care începe este 22.30

Adrian Teampău
12 sept. 2025, 21:15
Image by Robert Karkowski from Pixabay

Un fenomen astronomic spectaculos este pe cale să înceapă în mai puțin de două ore, fiind vizibil și din țara noastră. Cei interesați pot urmări parcursul Lunii, pe cer, începând cu ora 22.30

Ce fenomen astronomic spectaculos stă să înceapă

Dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu” a anunțat că în noaptea de vineri spre sâmbătă, în mai puțin de două ore, Luna va traversa zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade. Astronomul recomandă celor care doresc să se delecteze cu acest spectacol să se așeze comod și să urmărească ceea ce se va întâmpla.

„În noaptea de 12 spre 13 septembrie Luna străbate zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade. În doar 6 ore Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare din roi, iar noi vom putea vedea cu ochiul, prin binoclu sau prin telescop foarte multe dispariții și apariții de stele. Fenomenul nu se mai repetă în 2025, așa că avem o singură șansă în noaptea respectivă”, a scris Adrian Șonka pe pagina sa de Facebook.

Ora de începere a spectacolul astronomic, a precizat, Adrian Șonka, este 22.30, când Luna se va afla la răsărit. Într-o postare pe Facebook, el îi îndeamnă pe cei dornici să vadă ceea ce urmează să urmărească doar parcursul Lunii pe cer. Este singura ocazie pentru amatori să vadă acest fenomen, care nu se va mai repeta în acest an.

„Eu propun să stați comod și să priviți timp de câteva ore această trecere, începând cu ora 22:30, când Luna se află înspre răsărit.
Nu trebuie știut care sunt Pleiadele. Caută Luna pentru că se va afla chiar în dreptul lor”, a mai spus astronomul în postarea pe Facebook.

Explicațiile astronomului Șonka

Astronomul Adrian Șonka a explicat, într-o declarație pentru Radio România Actualități, în ce constă fenomenul care va fi vizibil în această noapte pe cerul României. El a arătat că odată cu trecerea Lunii prin fața roiului stelar Pleiade se produc mai multe ocultări succesive ale stelelor respective.

„Luna se mișcă pe cer și acoperă stelele din roiul respectiv, iar stelele dispar și după aceea apar; și dispar și apar. Ocultații se numesc. Și se vede frumos, dacă e senin”, a precizat astronomul.

El a amintit că un alt fenomen astronomic va putea fi observat în luna noiembrie. Acesta va fi vizibil, însă, doar prin telescop. Este vorba despre momentul în care inelele lui Saturn nu vor mai fi vizibile. Șonka a subliniat că acest fenomen se petrece o dată la 15 ani și că a mai putut fi urmărit în 2009.

„Saturn se va vedea fără inele. Inelele se vor vedea de pe muchie – ele sunt foarte subțiri și nu se mai disting prin telescop. Deci, veniți la observator”, a precizat Adrian Șonka.

Fenomen astronomic rar la începutul anului

Un alt fenomen astronomic foarte rar a putut fi observat la începutul lunii ianuarie, a acestui an. Este vorba despre ocultația lui Saturn, așa cum se numește. Practic, planeta Saturn a dispărut pentru câteva clipe în spatele Lunii. Un astfel de fenomen are loc odată la câțiva ani.

„În primul și în primul rând suntem la cea mai mică depărtare de soare. Pământul este la distanța de 147 milioane km de Soare. Avem Luna care o să se afle foarte foarte aproape de Saturn și o să se vadă cu ochiul liber amândouă și luna o să treacă de Saturn și o să-l acopere. Luna asta mai avem o apropiere, se apropie Marte de Pământ, pe 12 ianuarie Marte o să fie foarte aproape de Pământ, 96 de milioane de km, pentru 2 planete asta înseamnă aproape. Dacă te uiţi la ora respectivă, între 6 și 8 seara, intre vest o vezi pe Venus și înspre Est o vezi pe Marte”, explica la momentul respectiv Adrian Șonka.

