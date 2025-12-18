Un fenomen natural rar și spectaculos a fost surprins pe insula Hormuz, din sudul Iranului, unde, în urma unor ploi abundente, apa a căpătat o culoare roșie intensă. Peisajul neobișnuit, care pare desprins dintr-un film science-fiction, a atras atenția localnicilor, dar și a internauților din întreaga lume, imaginile devenind rapid virale.

Apa și plajele s-au colorat în roșu

Locuitorii insulei Hormuz au fost martorii unui moment cu totul neobișnuit. După episoade de ploi puternice, nu doar sursele de apă din interiorul insulei, ci și apele Golfului Persic din apropiere au căpătat o nuanță roșie puternică. De asemenea, nisipul de pe plaje s-a colorat vizibil, oferind un peisaj impresionant, dar în același timp surprinzător, scrie Click.

Fenomenul a stârnit îngrijorări în rândul unor persoane, care s-au întrebat dacă nu cumva este vorba despre poluare sau despre un pericol ecologic.

Explicația științifică: bogăția de minerale a insulei

Specialiștii explică însă că totul are o cauză naturală. Insula Hormuz este cunoscută pentru geologia sa unică, fiind extrem de bogată în oxid de fier, în special hematit. Acest mineral este responsabil pentru culoarea roșiatică a solului și a rocilor din zonă.

Atunci când plouă abundent, apa dizolvă particulele de oxid de fier din sol și le transportă către coastă și în mare. Rezultatul este colorarea apei și a nisipului într-un roșu intens, care poate părea alarmant, dar este complet natural.

De ce fenomenul este inofensiv

Hematitul, mineralul implicat în acest proces, este același care conferă planetei Marte culoarea sa emblematică. În contact cu umezeala, acesta se oxidează rapid, intensificând nuanța roșiatică.

Experții subliniază că fenomenul nu reprezintă un pericol pentru populație și nu este rezultatul vreunei activități industriale sau al poluării. Apa poate avea un aspect asemănător cu sângele, însă nu este toxică și nu indică o amenințare ecologică.

„Insula Curcubeu” din Golful Persic

Hormuz este supranumită și „Insula Curcubeu din Golful Persic”, datorită diversității impresionante de minerale din sol. Vizitatorii pot observa nu doar nuanțe de roșu, ci și zone cu sol portocaliu, galben sau chiar violet.

Fenomenul recent a atras din nou atenția asupra insulei, care este o destinație turistică populară în Iran. Imaginile cu apa roșie au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, stârnind fascinație și curiozitate la nivel global.