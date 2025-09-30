Deși, teoretic, programul „Litoralul pentru toți” nu a luat încă sfârșit, vremea capricioasă, dar și un fenomen extrem de bizar împiedică turiștii să se bucure de o experiență pozitivă la malul mării.

Ce a apărut la malul mării

Mai mulți kilometri de plajă au fost acoperiți de meduze moarte. Aduse la mal de valurile și vânturile puternice, vietățile marine au format un adevărat covor pe nisip.

Deși un fenomen natural, numărul mare de meduze care au fost aduse la mal a atras atât atenția oamenilor au ajuns pe litoral pentru a se bucura de briză și liniște, cât și a oamenilor de știință.

Ce recomandă specialiștii oamenilor care ajung la malul mării

În ciuda prezenței masive a meduzelor la țărm, mirosul nu este unul deranjant. Însă, specialiștii recomandă persoanelor să nu atingă direct vietățile moarte, riscând astfel să intre în contact cu toxinele reziduale.

Ce a provocat fenomenul de la malul mării

Cele mai multe exemplare care au eșuat în această perioadă fac parte din categoria meduzelor albastre (Rhizostoma Pulmo), cunoscute pentru dimensiunile impresionante pe care le pot atinge – până la 50 de centimetri.

Fiind meduze de apă caldă, ține de ciclul lor de viață ca în perioada răcirii mării să fie aduse la mal, de către curenți și brizanți. Astfel, își încheie perioada de viață care, în medie, durează un an.

Numărul mai mare de exemplare eșuate în acest an poate fi explicat prin mai mulți factori de mediu și biologici:

Creșterea cantității de zooplancton din Marea Neagră, efect al scăderii populației de , a favorizat reproducerea rapidă a meduzelor.

Temperaturile din timpul verii, mai crescute decât în alți ani, au avut, de asemenea, un efect pozitiv asupra reproducerii meduzelor. Aceste vietăți se înmulțesc mai rapid atunci când temperatura apei este mai crescută, arată Cancan.

Când vor dispărea meduzele de pe plaje

Invazia de meduze moarte de pe este, din fericire, un fenomen temporar. Cu timpul, corpuroile vor fi descompuse sau transportate de către mare, ceea ce va duce la dispariția lor până la finalul lunii octombrie.