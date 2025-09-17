B1 Inregistrari!
Mihai Trăistariu a facut calculul: Câți bani a câștigat vara aceasta doar din concerte și din afacerile pe litoral 

Ana Maria
17 sept. 2025, 20:54
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - JORGE OFFICIAL / YouTube
Cuprins
  1. Ce dezvăluiri a făcut Mihai Trăistariu
  2. Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta
  3. Ce dobândă a plătit Mihai Trăistariu, anul trecut, pentru un împrumut la bancă

Mihai Trăistariu a facut bilanțul câștigurilor de vara aceasta, provenite, în principal, din concerte și din afacerile pe care le are pe litoral. Trăistariu a dezvăluit la Antena Stars, la un Show păcătos, că a câștigat aproximativ 20.000 de euro pe perioada verii din concerte.

Ce dezvăluiri a făcut Mihai Trăistariu

El a menționat că programul său, vara aceasta, a fost intens. A avut concerte pe litoral de luni până joi și evenimente private (nunți, botezuri, zilele comunelor/orașelor) în weekenduri, prin țară.

Din turism, artistul a precizat că a avut un venit inițial de 30.000 de euro, care a crescut la 35.000 de euro, odată cu o nouă investiție într-un apartament de lux.

El a mai subliniat că România are multe taxe, iar la final îi rămân sume relativ mici, menționând un exemplu, unde, dintr-o afacere de pe litoral, după taxe, a rămas cu doar 5.000 de euro.

Trăistariu a dezvăluit că venitul total din turism și concerte, pe timpul verii, a fost de aproximativ 55.000 de euro.

Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta

„Păi uite, eu din concerte câștig 20.000 de euro, într-o vară. Hai să scriu concerte. Vara am resorturi și sunt mai ieftine, nu poate să-ți plătească… Eu iau 1.500 de euro, ți-am mai zis asta, pe un concert, dar ei nu pot să-și permită, că stau oamenii la terasă și mănâncă, și nu poate să-ți dea 1.500 de euro, și mă roagă, cântați trei melodii, cântă și mie 20 de minute. E mai puțintel, dar se adună. Și totuși strâng.?

Dar sunt două luni pline, merită, și în fiecare seară, și în weekend plec la nunți, la botezuri și la zilele comunelor. De luni până joi am pe litoral și de vineri plec în țară.

Am pus 20.000 pentru că am taxe și TVA-uri și toate alea.

Din turism, dintotdeauna am făcut 30.000, cu ăsta nou 6.000 de euro mi-a scos, dar cu taxe, cu impozite, cu TVA, eu zic că un 5.000 de euro rămân, la cel de lux, că noi avem 11% TVA la turism.

Cum erau 30.000, acum sunt 35.000, care și ele au taxe, TVA-uri. Avem taxa de turism, taxa de promovare a turismului, toate îți iau 1% din încasări, taxă de stațiune, gunoiul, internetul. Gunoiul îl plătesc aiurea că oricum e la bloc și îl mai dau și eu o dată, că așa-i legea.

Deci rămâi cu puțin în final, că o să-ți arăt cât fac. Deci turism și concerte, într-o vară, un 55.000 de euro”, a declarat Mihai Trăistariu.

Ce dobândă a plătit Mihai Trăistariu, anul trecut, pentru un împrumut la bancă

Artistul a mai spus că are și un împrumut de 100.000 de euro pentru o investiție „de lux”. Mihai Trăistariu a anunțat că va avea concerte și în toamnă, inclusiv evenimente de Crăciun și Revelion.

„Dar am dat la bancă, pentru că am făcut împrumut la cel de lux și mi-am luat împrumut 100.000 de euro. Și atunci am mai dat 30.000 de euro la bancă, să mai scap de rată.

Am redus dobânda. Tu știi cât am dat dobândă anul trecut la bancă? 24.000 de euro numai dobândă. Băi, dar vă spun un lucru, eu sunt și prostalău. Deci eu nu m-am uitat în viața mea, mi-am luat mașini în rate, case.

Anul trecut mă uit și eu puțin. Când mă uit în capăt, erau 500.000 de euro. 5 miliarde am luat, da?

Când mă uit jos, erau 10 miliarde. Zic cum, mă, iese așa? Și atunci zice, nu știi că ai dobândă?

Și atunci am socotit cât dau. Și am dat un miliard și ceva numai dobânda.

Și atunci am zis frate, trebuie să scap de ratele astea în 2 ani, nu știu cum fac, și am dat cât am putut. Mă rog, 30.000 de euro am dat și am rămas cu 25.000 de euro. Îi țin acolo de rezervă. Nu prea poți să-i investești din vară, din toamnă. Acum o să mai am concerte de toamnă, niște Revelion, niște Crăciun…”, a mai adăugat Trăistariu.

