Fermierii sunt revoltați că guvernul nu protejează sectorul agricol: „Am pierdut 3 miliarde de euro în urma războiului din Ucraina”

Nina Gheorghiţă, vicepreşedinte al Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), a declarat luni, 18 septembrie, că are așteptări ca autoritățile din România să îi protejeze pe și să protejeze viabilitate fermelor din țara noastră, în scandalul interzicerii importurilor de cereale din Ucraina.

Fermierii, revoltați că autoritățile din România nu protejează sectorul agricol

„Ne-am fi aşteptat să rămânem alături de cele trei ţări care unilateral au decis să interzică importurile şi asta nu înseamnă că suntem împotriva politicii UE, ci doar noi vrem să ne ţinem cuvântul iniţial. Când s-a discutat să sprijinim Ucraina, am făcut-o cu tot sufletul, noi, fermierii şi România ca societate. Noi am discutat pentru agricultură doar pentru tranzit, am pus la dispoziţie logistica noastră, ne-am asumat ca fermieri să avem costuri logistice mai mari. Nu am mai avut transport, s-a scumpit foarte mult”, declară Nina Gheorghiță, vicepreședinte LAPAR, potrivit .

De asemenea, Nina Gheorghiță a declarat că România a devenit o țară importatoare și că problema nu ține doar de guvernul României, ci „trebuie un trialog între administraţia prezidenţială, împreună cu guvernul şi ministerele de resot, Agricultura şi Economie, care au obligaţii în fişele posturilor în legătură cu politica comercială să găseasă mecanismele de la nivelul UE”.

Când a fost întrebată despre suma pe care România a pierdut-o în urma războiului din Ucraina, vicepreședintele LAPAR a declarat că „Undeva la 3 miliarde de euro am pierdut, sectorul agricol”.

Marcel Ciolacu a declarat luni, 18 septembrie, că va cere miniștrilor Agriculturii și Economiei un ordin comun ca pe o perioadă de 30 de zile să se din Ucraina.