Recorder a anunțat că duminică seară va publica un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, magistrata care s-a solidarizat public cu un coleg apărut în documentarul „Justiția Capturată”. Anunțul vine după reacțiile puternice generate de intervenția sa de la conferința de presă a conducerii Curții de Apel București, moment devenit viral.

Ce a anunțat Recorder și ce spune judecătoarea acum

Interviul cu este promovat printr-un clip video în care magistrata explică de ce a decis să continue public demersul început în fața presei. „Am 26 de ani de magistratură din care 19 la secția I penală a Curții de Apel București”, a spus judecătoare într-un clip video de promovare a interviului.

Judecătoarea afirmă că intervenția sa nu a fost suficientă și că simte o obligație față de cei care așteaptă explicații mai ample. „Este de datoria mea să răspund oamenilor care au ieșit în stradă și care bănuiesc că așteaptă mai mult de la mine decât ce am spus în conferința de presă”, a declarat Moroșanu.

De ce spune că trebuie să continue, în ciuda riscurilor

Raluca Moroșanu a explicat că mesajul transmis la conferința de presă a fost intenționat scurt, însă presiunea din interiorul sistemului persistă. „A fost un mesaj scurt și așa am vrut să fie, un mesaj scurt. Pentru că colegilor mei le este în continuare frică”, a afirmat magistrata, potrivit Hotnews.

Aceasta a adăugat că este conștientă de consecințele posibile ale apariției sale în interviul Recorder, dar susține că acestea nu mai reprezintă un factor decisiv. Judecătoarea crede că va fi exclusă din magistratură după acest interviu, „dar acest lucru nu mai are nicio importanță pentru mine”.

Ce a spus înainte de conferința de presă a conducerii CAB

Momentul-cheie care a declanșat reacția publică a avut loc joi, înainte ca șefele să ia cuvântul, în contextul dezvăluirilor Recorder. Atunci, Raluca Moroșanu a ales să transmită un mesaj direct jurnaliștilor prezenți.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă”, a spus judecătoarea.

Ce spune despre climatul din interiorul sistemului

Declarația sa a continuat cu referiri explicite la tensiunea din instanță și la dificultatea de a vorbi deschis. „Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a afirmat Moroșanu, subliniind gravitatea situației descrise de colegul său.

Magistrata a susținut că afirmațiile judecătorului reflectă realitatea și a avertizat asupra negării acestora. „Dacă va fi contrazis este o minciună“. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem terorizați”, a spus Moroșan.

Cine este Raluca Moroșanu dincolo de acest moment

În mesajul său, judecătoarea a precizat parcursul său profesional și reputația construită în sistem. „Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani”, a declarat aceasta.

Raluca Moroșanu este expertă în domeniul penal și autoare a mai multor lucrări de specialitate, fiind membru în comisia de elaborare a Noului Cod de Procedură Penală.