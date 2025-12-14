B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați

Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați

Adrian Teampău
14 dec. 2025, 23:38
Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați
Volodimir Zelenski; Friedrich Merz, Steve Wiltkoff, şi Jared Kushner la Berlin Sursa foto. X
Cuprins
  1. Anunțul făcut de delegația lui Volodimir Zelenski
  2. Emisarul lui Trump se arată optimist
  3. Liderii europeni vor participa alături de Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. președintele Ucrainei, s-a întâlnit cu Steve Witkoff şi Jared Kushner, emisarii lui Donald Trump, la Berlin. La discuțiile pe marginea planurilor de pace a fost prezent și cancelarul german Friedrich Merz.

Anunțul făcut de delegația lui Volodimir Zelenski

Discuțiile americano-ucrainene au durat aproximativ cinci ore și s-au încheiat fără să se ajungă la o concluzie. Fotografii difuzate de preşedinţia ucraineană îi prezintă pe cei doi lideri, la începutul discuţiilor, în compania emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

„Vrem o pace durabilă în Ucraina. Întrebări dificile ne aşteaptă, dar suntem determinaţi să mergem înainte. Interesele ucrainene sunt şi interesele europene”, a postat cancelarul german pe reţeaua X.

La finalul întrevederii, Dmitro Litvin, consilierul președintelui Volodimir Zelenski, a anunțat că cele două părți au decis să se întâlnească din nou. Cea de-a doua întrevedere a fost programată pentru luni, relatează AFP şi Reuters. De altfel, președintele ucrainean nu a făcut declarații publice la final, acesta urmând să vorbească după cea de-a doua rundă.

„Au convenit să continue mâine”, a declarat presei consilierul preşedintelui ucrainean Dmitro Litvin, fără a da alte detalii.

Emisarul lui Trump se arată optimist

În schimb, emisarul lui Trump s-a arătat mai optimist. Steve Witkoff a afirmat că s-au făcut progrese. Discuțiile de la Berlin au drept scop găsirea unei soluții diplomatice prin care să se pună capăt războiului din Ucraina.

Întrevederea, a spus Witkoff, a inclus „discuţii aprofundate despre planul de pace în 20 de puncte, programele economice şi multe altele”.

„S-au făcut multe progrese”, a transmis emisarul american.

Liderii europeni vor participa alături de Volodimir Zelenski

La runda de discuții de luni vor participa, pe lângă Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Aceștia vor ajunge până luni seara în capitala Germaniei. Este vorba despre principalii susținători ai Kievului care se opun cedării în faţa revendicărilor maximaliste ale Rusiei. Liderii europeni se tem că Donald Trump ar putea abandona Ucraina, iar Europa ar putea fi exclusă de la dezbaterile privind securitatea pe continent.

Kievul a refuzat mereu concesiile teritoriale cerute de Rusia, mai ales că parte din aceste teritorii nu au fost ocupate. Cu toate acestea, Donald Trump a susținut punctul de vedere rusesc cerându-i lui Zelenski să le cedeze. La rândul său, în această săptămână președintele ucrainean s-a limitat să spună că ar putea avea loc un referendum limitându-se să evoce în această săptămână un eventual referendum privind această temă.

Duminică, Zelenski a spus că nu a primit încă răspunsul american la versiunea planului de pace amendată în această săptămână de Kiev şi de aliaţii europeni. El a reafirmat că doreşte garanţii de securitate europene şi americane pentru a descuraja orice nou atac. Ar fi vorba despre un mecanism inspirat din articolul 5 al NATO, care prevede o protecţie reciprocă a ţărilor membre, fără aderarea Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică.

Tags:
Citește și...
Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă
Externe
Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă
Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
Externe
Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027
Externe
Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Externe
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
Externe
Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)
Externe
Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)
O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion
Externe
O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion
După ce a spus marele „Da”, s-a trezit în mijlocul unui coșmar. Tratamentul inuman la care a fost supus un bărbat de către soția sa
Externe
După ce a spus marele „Da”, s-a trezit în mijlocul unui coșmar. Tratamentul inuman la care a fost supus un bărbat de către soția sa
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Externe
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice
Externe
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice
Ultima oră
00:04 - Amenzile pentru lipsa RCA la trotinetele electrice au intrat în vigoare. Ce sume riscă cei care încalcă legea
23:04 - Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
22:38 - Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
21:42 - Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
20:56 - Raluca Moroșanu denunță presiunile asupra magistraților. Ce-i determină să nu reacționeze la abuzurile din sistem
20:24 - Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
19:44 - Avaria de la Paltinu. DSP Prahova a ridicat interdicția de consum al apei în sistemele Vărbilău și Șotrile. Restricțiile se mențin în Aluniș
19:17 - Marșul „Împreună pentru Justiţie”. Protestele pentru curățarea sistemului judiciar continuă
18:55 - FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană
18:02 - Informațiile din documentarul Recorder verificate de Inspecția Judiciară. Când vor fi prezentate primele concluzii