Volodimir Zelenski. președintele Ucrainei, s-a întâlnit cu Steve Witkoff şi Jared Kushner, emisarii lui Donald Trump, la Berlin. La discuțiile pe marginea planurilor de pace a fost prezent și cancelarul german .

Anunțul făcut de delegația lui Volodimir Zelenski

au durat aproximativ cinci ore și s-au încheiat fără să se ajungă la o concluzie. Fotografii difuzate de preşedinţia ucraineană îi prezintă pe cei doi lideri, la începutul discuţiilor, în compania emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

„Vrem o pace durabilă în Ucraina. Întrebări dificile ne aşteaptă, dar suntem determinaţi să mergem înainte. Interesele ucrainene sunt şi interesele europene”, a postat cancelarul german pe reţeaua X.

La finalul întrevederii, Dmitro Litvin, consilierul președintelui Volodimir Zelenski, a anunțat că cele două părți au decis să se întâlnească din nou. Cea de-a doua întrevedere a fost programată pentru luni, relatează şi Reuters. De altfel, președintele ucrainean nu a făcut declarații publice la final, acesta urmând să vorbească după cea de-a doua rundă.

„Au convenit să continue mâine”, a declarat presei consilierul preşedintelui ucrainean Dmitro Litvin, fără a da alte detalii.

Emisarul lui Trump se arată optimist

În schimb, emisarul lui Trump s-a arătat mai optimist. Steve Witkoff a afirmat că s-au făcut progrese. au drept scop găsirea unei soluții diplomatice prin care să se pună capăt războiului din Ucraina.

Întrevederea, a spus Witkoff, a inclus „discuţii aprofundate despre planul de pace în 20 de puncte, programele economice şi multe altele”.

„S-au făcut multe progrese”, a transmis emisarul american.

Liderii europeni vor participa alături de Volodimir Zelenski

La runda de discuții de luni vor participa, pe lângă Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Aceștia vor ajunge până luni seara în capitala Germaniei. Este vorba despre principalii susținători ai Kievului care se opun cedării în faţa revendicărilor maximaliste ale Rusiei. Liderii europeni se tem că Donald Trump ar putea abandona Ucraina, iar Europa ar putea fi exclusă de la dezbaterile privind securitatea pe continent.

Kievul a refuzat mereu concesiile teritoriale cerute de Rusia, mai ales că parte din aceste teritorii nu au fost ocupate. Cu toate acestea, Donald Trump a susținut punctul de vedere rusesc cerându-i lui Zelenski să le cedeze. La rândul său, în această săptămână președintele ucrainean s-a limitat să spună că ar putea avea loc un referendum limitându-se să evoce în această săptămână un eventual referendum privind această temă.

Duminică, Zelenski a spus că nu a primit încă răspunsul american la versiunea planului de pace amendată în această săptămână de Kiev şi de aliaţii europeni. El a reafirmat că doreşte garanţii de securitate europene şi americane pentru a descuraja orice nou atac. Ar fi vorba despre un mecanism inspirat din articolul 5 al NATO, care prevede o protecţie reciprocă a ţărilor membre, fără aderarea Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică.