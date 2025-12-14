Traian Băsescu este necruțător cu Cătălin Predoiu, considerat responsabil pentru situația în care a ajuns Justiția. De asemenea, el crede că o evetnuală demisie a Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ ar mai detensiona situația din societate.

Traian Băsescu, necruțător cu Cătălin Predoiu

Personaj important în PNL și în guvern, unde ocupă nu doar poziția de , ci și pe cea de vicepremier, Cătălin Predoiu se bucură de protecția premierului Ilie Bolojan. Acesta a declarat că nu are motive să-l demită din cabinetul pe care îl conduce, în ciuda controverselor și a scandalurilor pe care le-a provocat.

Spre deosebire de Ilie Bolojan, Traian Băsescu crede că Predoiu trebuie să-și asume responsabilitatea și să părăsească guvernul. El este considerat responsabil pentru legile din 2022 care a permis acaparea sistemului de justiție de către un grup de interese reprezentat de Lia Savonea, șefa .

Băsescu crede că este nevoie de modificarea legilor Predoiu, din 2022. Fostul președinte și-a exprimat speranța că acest lucru se va întâmpla, în sensul corectării și îndreptării, după discuția președintelui Nicușor Dan cu magistații.

„Vreau să cred că acest dialog pe care îl va avea președintele cu judecătorii care îi scriu va fi fructuos, va fi util și vreau să cred că acea comisie care se constituie la guvern pentru analiza modificării unor legi va lucra rapid și eficient. Și poate și domnul Predoiu este trimis într-o vacanță”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Băsescu, în acord cu Nicușor Dan

În acest context, Traian Băsescu a declarat că arată că justiția a devenit o prioritate pentru societate, în special pentru tineri. El a comparat protestele din prezent, pentru independența Justiției, cu cele din 2017, generate de adoptarea Ordonanței 13.

„Este aceeași categorie de oameni care a ieșit în stradă la ordonanța lui Iordache. Marea majoritate sunt tineri, studenți, nu cei acuzați că sunt scoși în stradă de multinaționale”, a spus fostul șef al statului.

Pe de altă parte, Băsescu a subliniat că independența justiției depinde exclusiv de magistrați. Declarația sa vine în confirmarea opiniei lui Nicușor Dan care a spus că magistrații trebuie să reformeze sistemul din interior. De altfel, i-a dat dreptate actualului președinte, precizând că intimidarea sau acceptarea unor practici precum schimbarea completelor până la intervenirea prescripției reprezintă o „vânzare” voluntară a independenței.

„Magistrații sunt independenți atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, devin slugi. Când nu acceptă instrucțiuni din afara jobului lor, sunt independenți”, a declarat Băsescu.

Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea

Fostul președinte crede că tensiunile din societate, după dezvăluirile despre starea justiției, s-ar mai atenua dacă s-ar produce o eventuală demisie a Liei Savonea de la șefia ÎCCJ. El a avertizat că nemulțumirile nu vor fi uitate odată cu sărbătorile de iarnă.

„Dată fiind atmosfera creată și presiunea societății, cred că ar trebui făcut un pas înapoi, așa cum fac și oamenii politici (…) Justiția este importantă pentru orice cetățean. Sentimentul de dreptate trebuie asigurat de stat, iar dreptatea nu poate fi primită decât în justiție”, a declarat Traian Băsescu.

Soluția lui Băsescu pentru refacerea sistemului de justiție

Fostul președinte a precizat că este nevoie de modificarea legislației care, în opinia sa, a „izolat justiția de celelalte puteri ale statului”. El consideră că aceasta este soluția reală pentru a îndrepta lucrurile. În ce privește rolul președintelui României, el a susținut că atribuțiile sunt limitate.

„Avem o justiție independentă care nu mai colaborează nici cu executivul, nici cu legislativul. Asta nu înseamnă echilibru, ci blocaj”, a concluzionat fostul președinte.

Fostul șef al statului a revenit la legislația promovată de fostul ministru Justiției, Cătălin Predoiu, în 2022, criticând legile care dau puteri spoite șefilor de instanțe. Acest lucru permite comiterea unor abuzuri grave care duc la compromiterea actuui de justiție. În opinia sa, puterile președinților de instanțe trebuie limitate.