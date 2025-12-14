Poliția rutieră poate aplica amenzi pentru lipsa RCA în cazul utilizatorilor și proprietarilor de trotinete și biciclete electrice. Regula a intrat în vigoare din 13 decembrie, la o lună după publicarea legii în Monitorul Oficial.

Începând de sâmbătă, 13 decembrie, au intrat în vigoare noile pentru cei care nu respectă obligativitatea încheierii unei RCA pentru mai multe tipuri de vehicule, între care și bicicletele sau trotinetele electrice. Poliția rutieră poate sancționa pe oricine nu se conformează acestor prevederi.

Noile reglementări, prevăzute în se aplică din 16 noiembrie, dar legiuitorul a lăsat un termen de o lună pentru ca cei vizați să se conformeze.

Amenzile pe care le riscă cei ce încalcă regulile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei. În plus autoritățilr pot dispune și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului. Actele vehiculului se returnează doar după ce deținătorul vehiculului prezintă autorităților o dovadă a încheierii unei asigurări pentru respectivul vehicul.

„Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul poliției rutiere din cadrul Poliției Române exclusiv pentru situația circulației autovehiculelor neasigurate pe drumurile deschise circulației publice”, prevede legea.

Ce prevede legea modificată

Legea 181/2025, care se aplică din 16 noiembrie și prevede că bicicletele și trotinetele electrice trebuie asigurate cu polițe RCA. Noua lege este aplicată de poliția rutieră. Actul normativ redefinește noțiunea de „vehicul” pentru care este obligatorie polița RCA. Acesta este descris drept orice mijloc de transport terestru autopropulsat care nu circulă pe șine, care îndeplinește cel puțin una din două condiții:

are o viteză maximă constructivă ce depășește 25 km/h;

are o masă proprie de peste 25 kg și o viteză maximă constructivă de peste 14 km/h.

În aceeași categorie intră și remorcile proiectate pentru a fi folosită cu respectiv, indiferent dacă este atașată sau nu, precum și tramvaiul.

Noi reguli pentru încheierea RCA

Actul normativ a modificat și regulile pentru încheierea polițelor RCA pentru perioade mai scurte de o lună. Ca noutate se stabilește că o astfel de poliță poate fi încheiată pentru vehicule destinate exportului. Sunt lăsate neschimbate celelalte două situații.

Este vorba despre vehiculele înmatriculate/ înregistrate în alte state membre ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative.

Polița RCA se mai poate încheia pentru un termen scurt de o lună pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.