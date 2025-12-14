B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Amenzile pentru lipsa RCA la trotinetele electrice au intrat în vigoare. Ce sume riscă cei care încalcă legea

Amenzile pentru lipsa RCA la trotinetele electrice au intrat în vigoare. Ce sume riscă cei care încalcă legea

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 00:04
Amenzile pentru lipsa RCA la trotinetele electrice au intrat în vigoare. Ce sume riscă cei care încalcă legea
Sursa Foto: Freepik.com

Poliția rutieră poate aplica amenzi pentru lipsa RCA în cazul utilizatorilor și proprietarilor de trotinete și biciclete electrice. Regula a intrat în vigoare din 13 decembrie, la o lună după publicarea legii în Monitorul Oficial.

Poliția rutieră poate aplica amenzi pentru lipsa RCA

Începând de sâmbătă, 13 decembrie, au intrat în vigoare noile sancțiuni pentru cei care nu respectă obligativitatea încheierii unei polițe de asigurare RCA pentru mai multe tipuri de vehicule, între care și bicicletele sau trotinetele electrice. Poliția rutieră poate sancționa pe oricine nu se conformează acestor prevederi.

Noile reglementări, prevăzute în Legea 181/2025 se aplică din 16 noiembrie, dar legiuitorul a lăsat un termen de o lună pentru ca cei vizați să se conformeze.

Amenzile pe care le riscă cei ce încalcă regulile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei. În plus autoritățilr pot dispune și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului. Actele vehiculului se returnează doar după ce deținătorul vehiculului prezintă autorităților o dovadă a încheierii unei asigurări pentru respectivul vehicul.

„Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul poliției rutiere din cadrul Poliției Române exclusiv pentru situația circulației autovehiculelor neasigurate pe drumurile deschise circulației publice”, prevede legea.

Ce prevede legea modificată

Legea 181/2025, care se aplică din 16 noiembrie și prevede că bicicletele și trotinetele electrice trebuie asigurate cu polițe RCA. Noua lege este aplicată de poliția rutieră. Actul normativ redefinește noțiunea de „vehicul” pentru care este obligatorie polița RCA. Acesta este descris drept orice mijloc de transport terestru autopropulsat care nu circulă pe șine, care îndeplinește cel puțin una din două condiții:

  • are o viteză maximă constructivă ce depășește 25 km/h;
  • are o masă proprie de peste 25 kg și o viteză maximă constructivă de peste 14 km/h.

În aceeași categorie intră și remorcile proiectate pentru a fi folosită cu vehiculul respectiv, indiferent dacă este atașată sau nu, precum și tramvaiul.

Noi reguli pentru încheierea RCA

Actul normativ a modificat și regulile pentru încheierea polițelor RCA pentru perioade mai scurte de o lună. Ca noutate se stabilește că o astfel de poliță poate fi încheiată pentru vehicule destinate exportului. Sunt lăsate neschimbate celelalte două situații.

Este vorba despre vehiculele înmatriculate/ înregistrate în alte state membre ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative.

Polița RCA se mai poate încheia pentru un termen scurt de o lună pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

Tags:
Citește și...
Tu știi ce semnifică indicatorul rutier cu „scut și săgeată”? Iată ce înseamnă cu adevărat și ce greșesc majoritatea șoferilor
Auto
Tu știi ce semnifică indicatorul rutier cu „scut și săgeată”? Iată ce înseamnă cu adevărat și ce greșesc majoritatea șoferilor
RCA în 2026: Ce trebuie să știi cu adevărat dacă nu vrei să plătești inutil!
Auto
RCA în 2026: Ce trebuie să știi cu adevărat dacă nu vrei să plătești inutil!
Motoarele clasice revin în preferințele cumpărătorilor la nivel global. De ce încetinește tranziția spre vehicule electrice
Auto
Motoarele clasice revin în preferințele cumpărătorilor la nivel global. De ce încetinește tranziția spre vehicule electrice
Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
Auto
Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
Auto
Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Auto
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Auto
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
Auto
Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Auto
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Auto
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Ultima oră
23:38 - Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați
23:04 - Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
22:38 - Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
21:42 - Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
20:56 - Raluca Moroșanu denunță presiunile asupra magistraților. Ce-i determină să nu reacționeze la abuzurile din sistem
20:24 - Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
19:44 - Avaria de la Paltinu. DSP Prahova a ridicat interdicția de consum al apei în sistemele Vărbilău și Șotrile. Restricțiile se mențin în Aluniș
19:17 - Marșul „Împreună pentru Justiţie”. Protestele pentru curățarea sistemului judiciar continuă
18:55 - FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană
18:02 - Informațiile din documentarul Recorder verificate de Inspecția Judiciară. Când vor fi prezentate primele concluzii