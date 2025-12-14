Inspecţia Judiciară a anunțat că va începe verificări referitoare la dezvăluirile prezentate în reportajul publicat de Recorder. Un rezumat al acestor activități va fi prezentat zilele următoare.

Imspecția Judiciară verifică dezvăluirile Recorder

Dezvăluirile din au stârnit un adevărat cutremur în sistemul de justiție. Materialul dezvăluie o rețea de interese ca controlează instanțele și dirijează în interesul infractorilor. Achitări pe bandă în marile dosare de corupție, blocarea anchetelor și represiunea împotriva magistraților corecți sunt caracteristici ale actualei conduceri a sistemului judiciar.

Complici la toate acestea sunt politicieni din arcul guvernamental care au lăsat ca lucrurile să se petreacă și Justiția să ajungă în acest punct critic. Cătălin Predoiu, fost ministru, care a condus Justiția între 2019 și 2023, este considerat principalul vinovat. Personaj important în PNL și în guvern, Predoiu este protejat de premierul Boloja, aceasta în ciuda eșecurilor pe care le-a înregistrat inclusiv ca ministru al Internelor.

În acest context, când mii de români ies în stradă cerând curățarea sistemului de justiție și înlăturarea celor responsabili cu prăbușirea sa, Inspecția Judiciară anunță verificări.

„Având în vedere materialul de presă publicat de recorder.ro, precum şi sesizarea secţiilor CSM, Inspecţia Judiciară efectuează verificări în conformitate cu atribuţiile legale. Facem precizarea că o parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare. Invităm pe toţi cei interesaţi să aştepte rezultatul verificărilor”, a transmis duminică Inspecţia Judiciară.

CSM cere verificări în cazurile semnalate

Secţia pentru judecători a a anunţat vineri că a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară. Au fost solicitate verificări privind aspectele semnalate în reportajul Recorder.

„Faţă de aspectele difuzate public în mass-media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder”, a precizat, într-un comunicat, Secţia pentru judecători a CSM.

Totodată, Secţia pentru procurori a CSM a anunţat, joi, că va face verificări în legătură cu acuzaţiile aduse de mai mulți magistraţi. În documentar apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care vorbesc despre problemele sistemului de Justiție.

Aceștia acuză conducerea Curţii de Apel Bucureşti ar fi schimbat în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile în dosare de corupție. Printre cei vizați de aceste proceduri sunt Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.

Inspecția Judiciară acționeză după protestele din stradă

Documentarul Recorder a stârnit o uriașă emoție publică, chiar dacă problemele din Justiție erau deja cunoscute. De mai multe zile, mii de români se strâng în și protestează cerând o Justiție corectă. Este vizată, cu precădere, Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, despre care se spune că are sub control toate instanțele din țară, inclusiv CSM și Curtea de Apel București.

Lia Savonea este considerată răspunzătoare pentru toate deciziile favorabile infractorilor din ultimii ani. De altfel, ea a făcut parte din completurile care au dispus eliberarea sau închiderea unor dosare de corupție importante. Protestatarii mai cer demiterea lui Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, actual Ministru de Interne.

ersonaj cu influență în PNL și în Guvern, acesta se bucură de protecția premierului Ilie Bolojan care nu vede nici un motiv să-l demită. Nici măcar cele 50 de cazuri de femei ucise de parteneri sau foști parteneri, înregistate doar în acest an, în România, multe din cauza lipsei de implicare a poliției conduse de Predoiu, nu reprezintă un motiv pentru premier, ca să-i ceară ministrului de interne se plece.