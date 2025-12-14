B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților

Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților

Adrian Teampău
14 dec. 2025, 23:04
Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României/ Facebook
Cuprins
  1. Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan
  2. Atacul de la Sydney din Australia

Președintele Nicușor Dan a condamnat atacurile teroriste antisemite de pe o plajă din Sydney, Australia, care au provocat 16 morți. Mai mulți indivizi au deschis focul împotriva unor persoane adunate pentru a celebra sărbătoarea evreiască Hanuka.

Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan

Un număr de 16 persoane, între care și un atacator, au murit în atacul armat care a avut loc pe plaja Bondi din Sydney. Alte 40 de persoane au fost rănite, conform celui mai nou bilanț al poliției. În acest context, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a condamnat acest atac care a vizat mai multe persoane asunate să serbeze Hanuka.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului și-a exprimat solidaritatea cu victimele atacului și cu toată comunitatea evreiască. El a spus că violența motivată de ură nu poate fi tolerată într-o societate democratică.

„Condamn cu fermitate atacul împotriva familiilor care sărbătoreau Hanuka la Sydney, Australia. Gândurile noastre sunt alături de comunitatea evreiască din Australia și din întreaga lume, de familiile și prietenii victimelor și de toți cei răniți. Ura și violența nu au ce căuta în societățile noastre”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Atacul de la Sydney a generat reacții puternice la nivel internațional, lideri politici și oficiali din numeroase state. Aceștia au condamnat violența antisemită și au transmis mesaje de solidaritate cu Australia și cu întregile comunități afectate.

Atacul de la Sydney din Australia

Mai mulți indivizi înarmați au deschis focul în timpul unei sărbători evreiești pe populara plajă Bondi din Sydney, Australia. În acest atac, la care a făcut referire și președintele Nicușor Dan au fost ucise 16 persoane, iar alte 40 au fost rănite. Autoritățile australiene au declarat că a fost un incident terorist și au transmis că au deschis o anchetă.

Primele informații arată că ar fi fost vorba despre doi atacatori, dintre care unul a fost ucis. Nu este exclus, însă, conform autorităților să mai fi existat un trăgător, al treilea, responsabil. Martorii spun că bărbații au tras timp de 10 minute și că au tras de cel puțin 50 de ori.

„Poliţia poate confirma că 16 persoane au murit şi 40 rămân în spital în urma atacului armat de ieri la Bondi”, a anunţat pe X poliţia din New South Wales.

Comunicatul nu a precizat dacă bilanţul îl include pe unul dintre atacatori, care a murit în atac.

Tags:
Citește și...
Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
Politică
Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
Politică
Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
Politică
Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
Ciprian Ciucu încearcă să se apropie de USR. Cum vede scoaterea partidului condus de Dominic Fritz de la guvernare
Politică
Ciprian Ciucu încearcă să se apropie de USR. Cum vede scoaterea partidului condus de Dominic Fritz de la guvernare
Casă de marcat pe telefon. Ce prevede inițiativa legislativă depusă în Parlament
Politică
Casă de marcat pe telefon. Ce prevede inițiativa legislativă depusă în Parlament
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
Politică
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni
Politică
Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni
Când va fi desecretizată ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Politică
Când va fi desecretizată ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Nicuşor Dan explică poziția de mediator în coaliția de guvernare. Ce spune despre zvonurile despre un blat cu PSD
Politică
Nicuşor Dan explică poziția de mediator în coaliția de guvernare. Ce spune despre zvonurile despre un blat cu PSD
Eliminarea prescripției răspunderii penale pentru faptele grave. Soluția prin care marii corupți n-ar mai scăpa de condamnări (VIDEO)
Politică
Eliminarea prescripției răspunderii penale pentru faptele grave. Soluția prin care marii corupți n-ar mai scăpa de condamnări (VIDEO)
Ultima oră
22:38 - Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
21:42 - Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
20:56 - Raluca Moroșanu denunță presiunile asupra magistraților. Ce-i determină să nu reacționeze la abuzurile din sistem
20:24 - Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
19:44 - Avaria de la Paltinu. DSP Prahova a ridicat interdicția de consum al apei în sistemele Vărbilău și Șotrile. Restricțiile se mențin în Aluniș
19:17 - Marșul „Împreună pentru Justiţie”. Protestele pentru curățarea sistemului judiciar continuă
18:55 - FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană
18:02 - Informațiile din documentarul Recorder verificate de Inspecția Judiciară. Când vor fi prezentate primele concluzii
17:28 - Audieri pe bandă în procesul fostului baron PSD Dumitru Buzatu. Cum s-a ajuns la mita din portbagaj
17:00 - Ciprian Ciucu încearcă să se apropie de USR. Cum vede scoaterea partidului condus de Dominic Fritz de la guvernare