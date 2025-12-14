Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a dezvăluit într-un interviu Recorder că magistații incomozi sunt determinați să părăsească sistemul și să se pensioneze.

Judecătoarea Raluca Moroșanu despre presiunile asupra magistraților

Magistatul de la a vorbit despre presiunile care se fac asupra judecătorilor ce nu pot fi controlați. Aceștia sunt determinați să părăsească sistemul și să se pensioneze înainte de vreme. În locul lor sunt promovați alți judecători, mai tineri, dar docili și care nu ies din cuvântul șefilor instanțelor.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, , în conferința de presă susținută după documentarul Recorder despre situația din justiție. Magistratul a arătat că, în ciuda problemelor grave din justiție, nu a existat până acum o mobilizare reală împotriva conducerii.

„Suntem încurajați să plecăm la pensie, să știți. Suntem încurajați. Pentru că trebuie să vină oameni noi, mai tineri și mai ascultători”, a spus magistratul.

Frica justifică lipsa de reacție a magistraților

Judecătoarea Raluca Moroșanu susține că frica este principalul motiv pentru care nu au reacționat până acum. Aceștia se tem să ia atitudine împotriva abuzurilor și a neregulilor, spune ea.

„De frică, evident (nu iau atitudine – n. red.). Am văzut oameni cu figuri descompuse, cu priviri rătăcite. Oameni care spun: Nu pot să fac asta. Gândește-te că eu trebuie să rămân aici mulți ani. Oamenii nu mai cred că se va schimba ceva”, a spus judecătoarea.

Magistratul susține că o schimbare punctuală a conducerii unor instanțe nu va rezolva problema de fond. Schimbarea trebuie să fie la cel mai înalt nivel, la cel care a generat această situație.

„Urmare acestui interviu este posibil să fiu exclusă din magistratură. Nu mai are nicio importanță pentru mine asta. O spun direct și foarte clar. Dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curții, din întreg sistemul, trebuie să plece din magistratură. Dacă schimbăm doar președinții curții lor, cu siguranță va veni în locul lor cineva, oamenilor le va fi frică, nu vor candida și în locul doamnei Arsenie va veni tot cineva sugerat, impus, cum vreți dumneavoastră de acolo”, a subliniat Raluca Moroșanu.

Judecătorarea Raluca Moroșanu despre cum își exercită Lia Savonea influenața

Magistratul a vorbit despre influența pe care o are Lia Savonea asupra judecătorilor. Judecătoarea Raluca Moroșanu susține că ceilalți magistrați cred că șefa are relații poltice prin care poate influența anumite decizii care-i privesc, inclusiv salariile sau pensiile.