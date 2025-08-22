B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fetița de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă a fost găsită

Fetița de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă a fost găsită

Elena Boruz
22 aug. 2025, 09:29
Fetița de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă a fost găsită
Sursă foto: știrile pro tv

UPDATE:

Potrivit informațiilor, fetița a fost găsită, după 12 ore de căutări, la aproximativ doi kilometri de casa de la care a fugit. Pe timpul nopții, copila ar fi stat într-o zonă cu vegetație deasă.

Spre dimineață, aceasta s-ar fi dus în incinta unei gospodării, unde s-a ascuns, sub o anexă. Pe lângă autorități și voluntari, la căutări au fost folosiți și câini de urmă și o dronă specială, sub coordonarea conducerii inspectoratului.

Din fericire, minora a fost găsită teafără și se află în siguranță, potrivit Gazeta de Sud.

Știrea inițială:

O fetiță de 11 ani, din Mehedinți, a fugit de acasă, iar de joi seara polițiști, jandarmi și voluntari încearcă să-i găsească urmele. Fata are probleme psihice și se afla în plasament la o femeie din localitate.

După două ore de la dispariție, asistenta maternală a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor, copila nu este la o primă acțiune de acest gen. Aceasta a mai plecat de acasă, în trecut.

Autoritățile și voluntarii au încercat să o găsească, răscolind curțile vecinilor, casele părăsite, dar și străzile. Localnicii spun că ar fi văzut-o mergând pe bicicletă, potrivit știrile pro tv.

Care sunt semnalmentele

Conform informațiilor, fetița are părul blond, lung, ochi albaștrii, un 1 metru 30 înălțime și 35 de kilograme. În momentul în care a dispărut, fetița, pe nume Mirela Ramona Sibinescu,  purta o rochie în culorile albastru și alb și era desculță. Cetățenii care au informații despre minoră sunt rugați să sune la 112.

