Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției

Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției

Elena Boruz
08 aug. 2025, 14:22
Sursă foto: Poliția Română
Sursă foto: Poliția Română

Un băiat, în vârstă de 9 ani, din localitatea Urseiu, județul Dâmbovița a fost declarat dispărut, de tatăl lui. Copilul ar fi părăsit stâna la care era cu tatăl lui înaintea acestuia și nu s-ar fi dus acasă.

Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 21:30. În acest moment, minorul este căutat de poliție, jandarmi, pompieri și asociații voluntare.

Ce au transmis polițiștii

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Moreni au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, minorul Pantan David-Teodor, în vârstă de 9 ani, a plecat voluntar de la o stână din localitatea Urseiu, comuna Vişineşti, în seara zilei de 7 august şi nu a mai revenit. Acesta nu este cunoscut cu afecţiuni psihice şi nu se află sub tratament medical”, precizează IPJ Dâmboviţa, conform adevărul.

Semnalmentele copilului dispărut

Semnalmentele copilului dispărut: 1,40 m înălţime, 40 de kilograme, păr şaten, scurt şi ochi verzi.

La momentul dispariţiei, minorul purta pantaloni de trening albaştri, tricou şi cizme de culoare albastră.

Persoanele care deţin informaţii utile în vederea identificării minorului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de Poliţie.

