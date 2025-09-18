Două fetițe au dispărut de la în aceeași zi. Aceste erau . Misterul a fost elucidat abia după 8 ani, în urma unui incendiu.

Ce s-a întâmplat

Kinsley Vance și Allara Shaw erau cele mai bune prietene. Fetițele de 9 ani au dispărut de la școală brusc, în urmă cu 21 de ani.

Ele au fost văzute ultima oară împreună la Ziua Anuală a Sportului. Autobuzul școlar a sosit la ora 15:30, însă fetele erau deja dispărute fără urmă.

Dispariția celor două a rămas un mister ani de zile. La un moment dat, un incendiu a scos adevărul la iveală.

Familiile celor două, cu speranța în suflet

Rudele fetițelor au trăit cu durere, dar ele nu și-au pierdut speranța niciodată. Încă sperau să le găsească pe micuțe sau, măcar, să afle adevărul.

Riley Vance, mama lui Kinsley, a petrecut ani de zile căutând, angajând detectivi particulari și urmărind nenumărate piste false.

Pe de altă parte, Odette Shaw, mama lui Allara, a părăsit în cele din urmă orașul, s-a recăsătorit și a încercat să-și construiască o nouă viață. Cu toate acestea, durerea din suflet nu trecuse niciodată.

În iulie 2012, un incendiu a devastat o fermă izolată de la periferia orașului. Pompierii au stins incendiul și, astfel, au dezgropat o trapă metalică, ascunsă de ochii publicului timp de zeci de ani.

Ce au găsit pompierii

Sub trapa de la ferma din Willow Creek, Iowa, era un buncăr, care conținea două pătuțuri ruginite, saltele pătate, grămezi de recipiente goale pentru conserve și un pantof roz de copil cu un autocolant fluture. Acesta îi aparținuse lui Kinsley, conform .

Pe peretele de beton, erau desene: un soare, o casă și două figurine etichetate „K” și „E”. Cele două fetițe trăiseră în acel buncăr.

Conform anchetei autorităților, buncărul a fost folosit doar câteva luni și apoi abandonat.

Ulterior, Warren Finch, un portar pensionar al școlii, și-a amintit că le-a văzut pe Kinsley și Allara ieșind pe o ușă laterală în ziua în care au dispărut, îndreptându-se spre parcare fără semne de luptă sau țipete. Răpitorul era cineva în care aveau încredere, cel mai probabil.

Ce a făcut mama lui Kinsley

Mama lui Kinsley, Riley, a început să facă cercetări. Cine era bărbatul care i-a răpit fetița? Femaia s-a uitat prin listele de activități școlare, directoarele bisericilor și listele de lucrători agricoli.

Un nume a ieșit în evidență: Gideon Pratt, un profesor liniștit de școală duminicală pe care Kinsley îl iubea și care lucrase periodic la fermă.

Gideon Pratt

Riley a reușit să confirme munca sezonieră a lui Pratt la fermă. Investigațiile ulterioare asupra ultimei sale reședințe cunoscute au dezvăluit manuale de supraviețuire: Cum să dispară complet, Abilități de supraviețuire în sălbăticie și Ghidul complet pentru viața în afara rețelei.

Ulterior, s-a aflat faptul că bărbatul a părăsit brusc orașul la sfârșitul anului 2004, în același an în care cele două fete au dispărut.

El a mărturisit că plecase să facă muncă misionară, însă Riley s-a gândit că acesta se pregătea pentru o viață ferită de ochii lumii, în izolare.

Riley a prezentat descoperirile detectivului Miles Corbin, însă motivele jurisdicționale au încetinit întreg procesul. Mama era hotărâtă să îl găasească pe Gideon, așadar s-a dus de una singură la o adresă pe care o aflase, la Ozarks.

Descoperire șocantă

Riley a ajuns la o cabană în pădure. Acolo a făcut o descoperire șocantă: fiica ei era acolo. Kinsley, acum în vârstă de 17 ani, arata slăbită, însă trăia.

Pratt a ieșit apoi, înarmat, și a urmat o confruntare. În timp ce mama îl implora să le lase în pace, răpitorul încerca să o târască pe minoră înapoi în cabană.

Kinsley l-a lovit cu o bucată de lemn de foc, iar mama ei l-a împușcat pe bărbat, apoi au luat-o la fugă prin pădure.

Ce s-a întâmplat cu Allara

Riley a sunat după ajutoare, iar răpitorul a fost arestat. Kinsley a ajuns la spital, subnutrită și profund traumatizată.

Minora a povestit ce s-a întâmplat cu prietena ei, Allara. Aceasta a mărturisit că aceasta a murit de boală în buncăr la doar câteva luni de captivitate.

Răpitorul lor a refuzat să ceară ajutor medical pentru fată, așadar ea a fost îngropată în pădurea din apropiere.

Pratt a fost extrădat în Iowa și condamnat pentru răpire, crimă și ani de abuz. A primit mai multe condamnări pe viață fără eliberare condiționată.