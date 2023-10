Filmările la lung metrajul „Tzăndărică” încep în octombrie la Washington DC. Ovidiu Lipan Țăndărică: „Este povestea unui copil cu vise”

Filmările la lung metrajul „Tzăndărică”, primul proiect al casei de producție cinematografică „Tzăndărică Păunescu”, vor începe la Washington DC pe 18 octombrie, conform anunțului făcut de producătorul, regizorul și scenaristul Bobby Păunescu, relatează .

Tot acolo, în aceeași zi, Ovidiu Lipan Țăndărică are programat un concert de excepție.

„Spirit of Romania”, concertul pe care îl va susține marele baterist român la celebrul Kennedy Center, este deja sold out. Maestrul va aduce pe scenă trei invitați speciali: Iana Novac, Stelu Enache și Octavian Dobrotă. Sub îndrumarea lui, trupa a realizat un playlist memorabil.

Filmările la lung metrajul „Tzăndărică” încep pe 18 octombrie la Washington DC

Din echipă va face parte și Viorel Sergovici, un director de imagine cu prezență constantă la Cannes.

Bobby Păunescu a descris filmul drept unul dintre proiectele sale „de suflet”.

„Sunt extrem de bucuros de faptul că filmul de lung metraj «Tzăndărică», unul dintre proiectele mele de suflet, a intrat în linie dreaptă. Nume cu greutate în industria cinematografică și artiști excepționali vor pune suflet în acest proiect colosal, gândit în cele mai fine detalii, un proiect ambițios, care va arăta adevărata față a culturii românești. Vom face cunoscute din nou, la nivel mondial, forța cinematografiei și a muzicii din România. Prezența maestrului Ovidiu Lipan Țăndărică mă onorează”, a declarat Bobby Păunescu pentru Realitatea.net.

Filmul „Tzăndărică” își propune să prezinte publicului internațional destinul fenomenului formațiilor Phoenix, Roșu și Negru, dar și amploarea curentului Flower Power din anii `60-`70.

Despre film a vorbit și Ovidiu Lipan Țăndărică.

„Filmul va fi construit într-o notă de suspans și va împleti umorul cu realitatea lucrurilor care s-au întâmplat. Va surprinde în detaliu atmosfera anilor 60-70, viața unui artist care a început de mic. Va fi un film plin de umor, dar și de suspans, cu dialoguri scrise de Bobby Păunescu”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică pentru Realitatea.net.