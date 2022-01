Final de weekend agitat pentru salvamontiști. Sabin Cornoiu: A fost poate cea mai urâtă zi din an. Avem o iarnă atipică, cu foarte multe probleme / Am trecut de vârful de sezon (VIDEO)

Salvamontiștii au avut o duminică scurtă, dar cu foarte, foarte multe evenimente, a povestit președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, luni dimineață, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Sabin Cornoiu (Salvamont România), pe B1 TV: „Avem o iarnă atipică, cu foarte multe probleme”

„Într-adevăr am avut și ieri mulți oameni pe munte, n-au ținut cont de avertizările care au fost transmise. Din păcate, toate aceste avertizări s-au confirmat, vremea a fost foarte urâtă, poate a fost cea mai urâtă zi din acest an. Undeva în jurul prânzului, jumătate din pârtiile de schi din țară erau deja închise și oamenii plecaseră către casă. Au fost, totuși, 48 de intervenții, majoritatea pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă, dar am avut și oameni care s-au aventurat către zona alpină înaltă, oameni care au avut probleme în derularea activităților lor pe munte. Cel mai elocvent a fost cazul din Ceahlău, unde a trebuit să mergem după doi oameni care se rătăciseră, nu mai puteau să meargă prin ceață și prin viscol, dar cazul a fost soluționat cu bine. Au mai fost și acele intervenții pe mijloacele de transport pe cablu blocate datorită vântului, deci a fost o zi destul de agitată, scurtă, dar cu foarte, foarte multe evenimente”, a declarat președintele Salvamont România.

Sabin Cornoiu i-a îndemnat pe cetățeni să țină cont de toate avertizările meteorologice.

„Credem că e bine să ținem cont de toate aceste avertizări meteorologice, iată că ele se confirmă din ce în ce mai mult. Avem o iarnă atipică, cu foarte multe probleme, să sperăm că acestea vor dispărea în perioada următoare și vom avea un final de iarnă foarte bun și oamenii să se bucure de zăpadă și de tot ce înseamnă sporturile montane”, a adăugat el.

Întrebat dacă salvamontiștii fac față în această perioadă, oficialul a explicat: „Da, da. Avem efective suficiente. Am trecut de vârful de sezon, acela în care trebuia să lucrăm zi de zi cu efective maxime pentru că era vacanță, erau sărbătorile de final de an și erau foarte mulți oameni pe munte. Acum în timpul săptămânii nu mai este aglomerația atât de mare, iar weekendurile le putem gestiona foarte bine pentru că în ele beneficiem și de acea resursă de salvatori voluntari atestați, care ne sunt alături tot timpul și cu care putem să lucrăm foarte bine”.