Acasa » Eveniment » Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario

Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario

Ana Maria
12 ian. 2026, 14:36
Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
Foto: Facebook @Mario Iorgulescu
Cuprins
  1. Cum descrie fiul lui Gino Iorgulescu starea sa psihică după accident
  2. Care erau condițiile în clinica unde a fost internat
  3. Ce alte situații a observat fiul lui Gino Iorgulescu în timpul internării
  4. Au existat îmbunătățiri în urma tratamentului?
  5. Cum răspunde Mario Iorgulescu acuzațiilor din spațiul public

La șase ani după accidentul rutier în urma căruia și-a pierdut viața Dani Vicol, Mario, fiul lui Gino Iorgulescu, a oferit declarații pentru Cancan, despre perioada care a urmat după tragedie.

Iorgulescu a vorbit în emisiunea Dan Capatos Show despre starea sa psihică, tratamentele urmate și internarea într-o clinică de specialitate.

Este pentru prima dată când Mario Iorgulescu face publice detalii legate de accident.

Cum descrie fiul lui Gino Iorgulescu starea sa psihică după accident

Mario Iorgulescu a afirmat că, în perioada de după accident, s-a confruntat cu episoade severe de depresie, care au necesitat intervenție medicală și tratament de specialitate. El a mărturisit că a încercat chiar să își pună capăt zilelelor.

Am încercat să mă sinucid. Am și un video în care am încercat să mă sinucid, le-am dat un mesaj de adio pe părinților. Și am luat un pumn de psihoactive, ca să mă sinucid. Nu mi-a ieșit. Am ajuns la doctor, la spital. A venit salvarea să mă ia. Mi-au băgat un tub pe gât, carbon și nu știu ce.  Eram distrus. Am căzut, am dat cu capul de WC-ul. Am căzut prin casă înainte să vină salvarea. A fost nasol. Puteam să mor și dacă dădeam cu capul de WC.”, a spus Mario.

Care erau condițiile în clinica unde a fost internat

În cadrul emisiunii, Mario Iorgulescu a oferit informații despre condițiile din clinica unde a fost internat, precizând că nu exista pază permanentă, iar supravegherea era asigurată de personal medical.

Dan Capatos: „Dar cu voi, în aceste saloane, nu aveați pază?”

Mario Iorgulescu:Nu, aveam doar doctor.”

El a menționat că au existat situații tensionate între pacienți.

Dan Capatos: „Mi-ai zis că s-a repezit să te sugrume unul dintre ei.”

Mario Iorgulescu:Era în somn. Pază nu e. Sunt doctori, te sedează majoritatea timpului. Îți dau pastile, ca să stai liniștit, să nu faci nicio criză, să nu provoci niciun incident nefericit pentru nimeni. Dar tot se întâmplă. Au mai multe cazuri. Ăsta a fost un exemplu de-al meu, dar eu am asistat la niște cazuri în clinică groaznice.

Ce alte situații a observat fiul lui Gino Iorgulescu în timpul internării

Mario Iorgulescu a relatat că a fost martor la mai multe incidente în clinică, oferind un exemplu care l-a impresionat.

Mario Iorgulescu:Era o fată în scaun cu rotile care a terminat psihologia, o fată foarte deșteaptă, dar nu putea să se descurce singură. Stătea în clinică pentru că avea nevoie de ajutor medicamentos și cineva să aibă grijă de ea. Și cea mai bună prietena a ei, tot așa, a încercat să o sugrume în somn. Și eu m-am dus să le despart.

Au existat îmbunătățiri în urma tratamentului?

Întrebat despre eficiența tratamentelor, Mario Iorgulescu a precizat că ameliorările au apărut treptat și într-o măsură limitată. El a explicat că schema de tratament a fost modificată în timp și că în prezent nu mai urmează tratamente antipsihotice puternice.

Mario Iorgulescu:Acum, ușor, doar anul ăsta, din toți șase ani de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, doar anul ăsta au fost mici, foarte mici, ameliorări, dar foarte mici. Pentru că mi-a luat mama niște căști pe care le folosesc, cu ultrasunete și le folosesc de trei ori pe săptămână. Eu iau niște antidepresive, nu mai iau antipsihotice din alea puternice. S-a schimbat tratamentul, nu mai au de alea foarte puternice, care îmi dădeau stări de la bine, la rău, depresie.

Cum răspunde Mario Iorgulescu acuzațiilor din spațiul public

Mario Iorgulescu a declarat că a fost afectat emoțional de accident și de consecințele acestuia, contrar unor opinii apărute în spațiul public.

Mario Iorgulescu:Lumea crede că eu n-am avut nimic cu incidentul sau că n-am sentimente. Eu am avut o perioadă de trei luni de zile în care am plâns zilnic, ore întregi, ore întregi, zilnic plângeam, trei luni de zile, până au început să-mi dau medicamente, să mă opresc. Că nu puteam să mă abțin, din cauza răului pe care mi l-am provocat eu, mie și, normal, familiei respective.

