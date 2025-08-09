Fiul lui Mihai Leu, accident grav într-un raliu. Ce s-a întâmplat

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un grav în timpul sesiunii de calificări de la Super Rally .

Ce s-a întâmplat

Eveniment dedicat legendarului Mihai Leu

Mașina condusă de Marco Leu a fost avariată grav, după ce a rupt un parapet din beton și a fost proiectată într-un alt autovehicul aflat la încărcat. Copilotul a fost transportat de urgență la spital, conform

Evenimentul, aflat la a treia ediție în orașul de pe Bega, aduce 26 de piloți de top din întreaga țară care vor concura pe un traseu urban spectaculos, cu startul în Piața Iancu Huniade și parcul service în parcarea Modex.

Ediția din acest an îi este dedicată fondatorului său, Mihai Leu. Circuitul temporar traversează Bulevardul I.C. Brătianu și strada Michelangelo, iar fiecare manșă cronometrată va fi parcursă de trei ori, testând viteza, tehnica și anduranța piloților.

Accesul publicului este gratuit. Evenimentul debutează în seara de 8 august, la ora 20:00, în Piața Libertății, cu deschiderea oficială și prezentarea echipajelor.

Sâmbătă, 9 august, sunt programate sesiunile de antrenamente, recunoașteri și manșele oficiale, începând cu ora 14:00. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.