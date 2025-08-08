Doi șoferi băuți, implicați într-un accident rutier, au fost reținuți! Ce au spus oamenii legii

Doi șoferi, din Neamț, au fost arestați preventiv, după ce au fost implicați într-un Șoferul care a provocat accidentul are 29 de ani și, în timp ce se deplasa în localitatea Tupilați, județul Neamț, a intrat în coliziune cu un alt autoturism pe care l-a proiectat într-o mașină.

În urma acestui trei persoane au rănite, printre care și un bebeluș de un an. Autorul accidentului a fugit de fața locului.

Ce au spus oamenii legii

Ambii șoferi erau băuți

Ce au spus oamenii legii

Polițiștii l-au prins pe fugar la aproximativ un kilometru de la locul faptei.

„În timp ce un tânăr în vârstă de 29 de ani, din județul Iași, conducea un autoturism pe DJ 208G, în localitatea Tupilați, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, condus de un tânăr în vârstă de 29 de ani, tot din județul Iași. În urma impactului, primul autoturism ar fi fost proiectat într-un autoturism care se afla parcat pe acostamentul amenajat, pe partea stângă a direcției sale de deplasare. În urma evenimentului, a rezultat rănirea a trei persoane cu vârste de un an, 26, respectiv 36 de ani, pasageri în primele două autoturisme”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Andreea Atomei, conform

Ambii șoferi erau băuți

Oamenii legii i-au testat cu aparatul etilotest pe cei doi șoferi, rezultatele fiind de 0,58, respectiv 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceștia au fost reținuți, inițial, pentru 24 de ore, după care arestați preventiv pentru 30 de zile.

Se efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.